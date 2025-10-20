Hétfői időjárás: a hét első napján a napsütés lassan elbújik a fátyolfelhők mögé

Hétfői időjárás: délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. –írja a Köpönyeg

Hétfői időjárás: délkeleti szél és fátyolfelhők érkeznek

Fotó: Köpönyeg

Hétfői időjárás előrejelzés

Az északkeleti, keleti harmadban is fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, reggelre általában erősen felhős vagy borult időben lesz részünk. Az éjszaka második felében helyenként már előfordulhat gyenge eső, záporeső. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 11 fok között alakul, ennél hidegebb a Dunától keletre valószínű. Az északkeleti megyékben várható fagy.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák száma: 2-6 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti, keleti harmadán a pára- és ködfoltok feloszlását követően derült maradhat az idő. Csapadék még nem lesz. Hazánk nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 16 fok között várható. Késő estére döntően 3 és 10 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Holnapi időjárás

