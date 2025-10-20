1 órája
Hétfői időjárás: a hét első napján a napsütés lassan elbújik a fátyolfelhők mögé
A hét első napján fokozatosan vastagodó felhők érkeznek nyugat felől, de eső még nem várható. A délkeleti szél és a 12–17 fok közötti hőmérséklet határozza meg a hétfői időjárás hangulatát.
Hétfői időjárás: délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. –írja a Köpönyeg
Hétfői időjárás előrejelzés
Az északkeleti, keleti harmadban is fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, reggelre általában erősen felhős vagy borult időben lesz részünk. Az éjszaka második felében helyenként már előfordulhat gyenge eső, záporeső. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 11 fok között alakul, ennél hidegebb a Dunától keletre valószínű. Az északkeleti megyékben várható fagy.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel
Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma: 2-6 óra
UV sugárzás: mérsékelt
Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti, keleti harmadán a pára- és ködfoltok feloszlását követően derült maradhat az idő. Csapadék még nem lesz. Hazánk nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 16 fok között várható. Késő estére döntően 3 és 10 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet
Holnapi időjárás
