Van, ami nem változik Nyíregyházán!

A pénteki időjárás kísértetiesen hasonlítani fog a maihoz. A hajnal hideg lesz, a HungaroMet előrejelzése Nyíregyháza 5, míg Mátészalka környékén 3 Celsius fok köszönti a korán munkába indulókat. De mit hoz a folytatás?

A pénteki időjárásra a felhős és a napos időszakok váltakozása lesz jellemző

Illusztráció: MW-Archív

A hideg reggel után milyen fordulat áll be az időjárásban?

A péntek délelőtti időjárásra vármegyeszerte a napos és a felhős időszakok váltakozása lesz jellemző, szinte mindenhol 10 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra több órára kisüt a nap, 15 fok is lehet akár Szabolcsban, esőt erre a napszakra sem jósolnak a szakemberek. Estére sem áll be komolyabb változás az időjárásban, a légmozgás mérsékelt marad, ahogy csapadék sem várható amellett természetesen, hogy jóval 10 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk majd a vármegyei településeinken.