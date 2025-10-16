1 órája
Van, ami nem változik Nyíregyházán!
Azt mondják, kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni. A HungaroMet előrejelzése szerint a pénteki időjárás megcáfolja ezt az állítást.
A pénteki időjárás kísértetiesen hasonlítani fog a maihoz. A hajnal hideg lesz, a HungaroMet előrejelzése Nyíregyháza 5, míg Mátészalka környékén 3 Celsius fok köszönti a korán munkába indulókat. De mit hoz a folytatás?
A hideg reggel után milyen fordulat áll be az időjárásban?
A péntek délelőtti időjárásra vármegyeszerte a napos és a felhős időszakok váltakozása lesz jellemző, szinte mindenhol 10 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. Számottevő csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra több órára kisüt a nap, 15 fok is lehet akár Szabolcsban, esőt erre a napszakra sem jósolnak a szakemberek. Estére sem áll be komolyabb változás az időjárásban, a légmozgás mérsékelt marad, ahogy csapadék sem várható amellett természetesen, hogy jóval 10 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk majd a vármegyei településeinken.
