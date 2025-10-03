október 3., péntek

Didergés

48 perce

Mínuszok és viharos szél – durva, ami ránk vár? (fotók)

Szokatlanul hideg reggelre ébredtünk. Időjárás előrejelzések szerint a következő napokban is maradnak a hűvös, borongós reggelek.

Szon.hu

Az évszakhoz képest hideg reggelre ébredtünk, több fokkal hidegebb van, mint ilyenkor szokásos és a távolabbi kilátásokban is marad az átlagostól hűvösebb időjárás. 

időjárás: kora hajnali mínuszok
Időjárás: hajnali mínuszok is előfordulhatnak Forrás: met.hu

Időjárás Nyíregyháza térségében 

Pénteken kora reggelre többnyire 0 és +7 fok közé süllyedt a hőmérséklet, az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá is csökkent a levegő. Felhős lesz helyenként az ég, de csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható – olvasható a met.hu. oldalon.

Forrás: met.hu

Hideg reggelek

  • Szombaton kora reggel a felhősebb tájakon 5-8, a kevésbé felhős országrészekben -3, +4 fok várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Nyugaton sok napsütés, keleten viszont több felhő jellemzi az időt. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak.
  • Vasárnap a déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Ezt követően nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Egyre inkább csak a keleti országrészre húzódik a csapadék, de délután ott is már csak helyenként eshet. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de északkeleten napközben is csak 9, 11 fok lesz.

Pénteken napközben a magasban enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, emiatt egyre többfelé érvényesülhet melegfronti hatás.

Az érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomásproblémák jelentkezhetnek, ugyanakkor fáradékonyság, dekoncentráltság, bágyadtság is előfordulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen, most már jelentős a megfázás veszélye.

Ősz szárnyán lebegő felhők

Fotók: Bozsó Kata, Csáki Alexandra

 

