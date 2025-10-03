Mínuszok és viharos szél – durva, ami ránk vár? (fotók)

Az évszakhoz képest hideg reggelre ébredtünk, több fokkal hidegebb van, mint ilyenkor szokásos és a távolabbi kilátásokban is marad az átlagostól hűvösebb időjárás.

Időjárás: hajnali mínuszok is előfordulhatnak Forrás: met.hu

Időjárás Nyíregyháza térségében

Pénteken kora reggelre többnyire 0 és +7 fok közé süllyedt a hőmérséklet, az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá is csökkent a levegő. Felhős lesz helyenként az ég, de csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható – olvasható a met.hu. oldalon.

Hideg reggelek

Szombaton kora reggel a felhősebb tájakon 5-8, a kevésbé felhős országrészekben -3, +4 fok várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Nyugaton sok napsütés, keleten viszont több felhő jellemzi az időt. A Tiszántúlon záporok is kialakulhatnak.

Vasárnap a déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor. Ezt követően nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Egyre inkább csak a keleti országrészre húzódik a csapadék, de délután ott is már csak helyenként eshet. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de északkeleten napközben is csak 9, 11 fok lesz.

Pénteken napközben a magasban enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, emiatt egyre többfelé érvényesülhet melegfronti hatás.