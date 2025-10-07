október 7., kedd

Milyen idő lesz holnap Szabolcsban?

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#időjárás#előrejelzés

Reggel még jól jön egy melegebb kabát, de napközben már előbújik a nap. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kellemes őszi időjárás elé nézünk szerdán.

Munkatársunktól

Kissé felhős, csípős reggelre ébredünk holnap Szabolcs-Szatmár-Beregben: 6-7 fok körül alakul a hőmérséklet, szóval jól jön majd egy plusz réteg a kabát alá a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint. 

Így alakul az időjárás október 8-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: kellemes őszi nap elé nézünk szerdán
Fotó: met.hu

Így alakul az időjárás szerdán napközben

Napközben gomolyfelhők képződhetnek, csapadék azonban nem várható, az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Tisza tágabb környezetében olykor erős. Ennek ellenére barátságosabb arcát mutatja az ősz, többórás napsütés mellett 16–18 fokig is felmelegedhet a levegő, igazi kirándulóidőre számíthatunk. Éjszaka 8–11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a koponyeg.hu oldalon

 

 

