október 8., szerda

Koppány névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

45 perce

A vénasszonyok nyara még tart, de már a front is kopogtat – mutatjuk, mire számíthatunk!

Címkék#napsütés#szél#időjárás#zápor

Erős lehet az északi szél. Mutatjuk a szerdai időjárást.

Szon.hu

Milyen időjárásra számíthatunk szerdán? Itt vannak a részletek.

időjárás
Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk
Forrás: met.hu

A keddi izgalmaknál is kevesebb fog holnap történni, de azért kis melegedés a láthatáron van. Frontok azért majd fognak bennünket érinteni a következő napokban - írta a HungaroMet.

Szerdán gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is. A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.

Holnapi időjárás

Egy-egy front azért érint bennünket, ekkor helyenként fordulhat elő eső, zápor az országban. Változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

További napok időjárása

Péntek

A ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés - írta a Köpönyeg.

Szombat

Rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad. 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu