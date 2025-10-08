A vénasszonyok nyara még tart, de már a front is kopogtat – mutatjuk, mire számíthatunk!

Milyen időjárásra számíthatunk szerdán? Itt vannak a részletek.

Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk

A keddi izgalmaknál is kevesebb fog holnap történni, de azért kis melegedés a láthatáron van. Frontok azért majd fognak bennünket érinteni a következő napokban - írta a HungaroMet.

Szerdán gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is. A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.

Holnapi időjárás

Egy-egy front azért érint bennünket, ekkor helyenként fordulhat elő eső, zápor az országban. Változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Az északnyugati, nyugati szelet főleg az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15, 20 fok között alakul.

További napok időjárása

Péntek

A ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés - írta a Köpönyeg.

Szombat

Rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad. 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.

