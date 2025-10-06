Kellenek az esernyők? Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk hétfőn!

Keleten nem valószínű csapadék, és napsütéses időjárás várható. Íme a hétfői előrejelzés.

Időjárás: a keleti országrészben sokat süthet a nap hétfőn

Forrás: met.hu

A köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. A dunántúli tájakon sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő helyenként futó zápor. Ezzel szemben a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérhetik. Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő - írta a HungaroMet.

Holnapi időjárás

Kedden változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel. Kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Délutánra 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.

További npok időjárása

Szerda

Délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható - írta a Köpönyeg.

Csütörtök

A reggeli köd feloszlását követően gyakran borongós égkép ígérkezik, helyenként záporral. A maximumérték 19 fok körül alakul, az északnyugati szél többfelé élénk marad.

Péntek

Változóan felhős időszakokra készülhetünk a többórás napsütés mellett, elvétve kisebb záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, olykor erős széllökésekkel. Délután 15–20 fok valószínű.

