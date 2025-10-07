október 7., kedd

Előrejelzés

Milyen időnk lesz kedden? Erre számíthatsz!

Ne csak kinézz az ablakon. Mutatjuk, mire készülj ma az időjárás miatt!

A felhős reggeltől a napos délutánig: kedden több megyében is átalakul az időjárás, de a szél nem kímél bennünket. Záporok még előfordulhatnak, és az sem mindegy, mikor indulunk el otthonról. Mutatjuk a részleteket.

időjárás
Keddi időjárás: fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró
Forrás: met.hu

Kedden a felhős tájakon fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, közben gomolyfelhők képződnek, és a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Záporeső helyenként továbbra is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő - olvasható a HungaroMet oldalán.

Holnapi időjárás

Szerdán a pára- és ködfoltok feloszlását követően napos, gomolyfelhős idő várható. A keleti határszélen lehet időszakosan több felhő az égen. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, az Alföldön olykor erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

További napok időjárása

Csütörtök

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. 17 és 22 fok között mozoghat a hőmérséklet - írta meg a Köpönyeg.

Péntek és szombat

Mindkét nap erősen felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. Az északnyugati szél végig erős lehet. 13 és 19 fok közé csökkenhet a hőmérséklet.

