Nyíregyházát elnyeli a szürkeség – durván belerondít a hétvégébe az időjárás

Nem enyhül a pénteki borús-esős időjárás Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén. Az éjszaka első felében átmenetileg valamelyest szakadozik, csökken, majd éjfél után főként a keleti tájakon újra erősen megnövekszik a felhőzet. Ekkor északkeleten helyenként kisebb eső is kialakulhat. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, megyénkben a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 fok körül várható – írja a HungaroMet.

Időjárás Nyíregyháza térségében és Szabolcs megye területén: marad a pénteki esős-borús idő szombaton is

Fotó: met.hu

Nem mutatja kedvesebb arcát az időjárás Nyíregyháza felett

Szombat délelőtt lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel. Főként északkeleten alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet Szabolcsban 13–15 fok között valószínű.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, az arra érzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb tünet enyhül, illetve megszűnik.