Nyíregyházát elnyeli a szürkeség – durván belerondít a hétvégébe az időjárás

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#időjárás#Nyíregyháza

Pénteken sem bukkant elő a nap, szombaton is borús-esős marad az idő Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az időjárás Nyíregyháza térségében mogorvább arcát mutatja a hétvégén.

Munkatársunktól

Nem enyhül a pénteki borús-esős időjárás Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén. Az éjszaka első felében átmenetileg valamelyest szakadozik, csökken, majd éjfél után főként a keleti tájakon újra erősen megnövekszik a felhőzet. Ekkor északkeleten helyenként kisebb eső is kialakulhat. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, megyénkben a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 fok körül várható – írja a HungaroMet.

időjárás Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, eső, felhős, zápor
Időjárás Nyíregyháza térségében és Szabolcs megye területén: marad a pénteki esős-borús idő szombaton is
Fotó: met.hu

Nem mutatja kedvesebb arcát az időjárás Nyíregyháza felett

Szombat délelőtt lehet némi napsütés, majd mindenhol erősen felhős idő valószínű keleten vastagabb, másutt vékonyabb felhőzettel. Főként északkeleten alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet Szabolcsban 13–15 fok között valószínű.

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, az arra érzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

