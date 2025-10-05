október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Időjárás

1 órája

Vasárnapi időjárás: hűvös, szeles és csapadékos – igazi őszi forgatókönyv

A nap eleje esővel és szürkeséggel indul, de délután már reménykedhetünk némi fényben. A mai időjárás igazi őszi hangulatot hoz.

Vasárnapi időjárás:  a délelőtti órákig eleinte többfelé, majd délen és keleten várható eső, záporeső. Délután lassan csökken északnyugat felől a felhőzet, de délen még ekkor is lehetnek záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. írta a Köpönyeg

Vasárnapi időjárás: igazi őszi hangulat
Fotó: Köpönyeg

Vasárnapi időjárás előrejelzés

Döntően erősen felhős vagy borult idő várható, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet. Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. írja előrejelzésében a HungaroMet

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs
Napsütéses órák száma:2-6 óra
UV sugárzás: mérsékelt

Holnapi időjárás

Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, a középső országrészben hajnalra ki is derülhet az ég. Északkeleten ugyanakkor köd, rétegfelhőzet képződhet a reggeli órákra. Délen, délkeleten még előfordulhat kisebb eső, majd az éjszaka második felére ott is megszűnik a csapadék. Általában északnyugati, nyugati szél lesz a jellemző, melyet néhol élénk, erős lökések kísérhetnek, az északkeleti harmadban viszont gyenge, változó irányú légmozgás valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

