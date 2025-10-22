Szerdai időjárás: amikor a nap csak részmunkaidőben dolgozik

Szerdai időjárás: közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, tehát némi napsütés is várható. Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. –írja a Köpönyeg

Szerdai időjárás: felhős égre van kilátás

Fotó: Köpönyeg

Szerdai időjárás előrejelzés

A mai napon nem tökéletesen derült napra készülhetünk, de már boldogabb lesz a hangulat, mint tegnap. Többnyire közepesen lesz felhős az ég, néhol kikandikálhat a nap. Eső csak elszórtan, egészen kevés helyen fordulhat elő, a legtöbbek számára a nap szárazan fog telni, így az esernyőt bőven otthon lehet hagyni. A szél sem lesz jelentős tényező, így alapvetően nyugodt őszi időjárásra számíthatunk. Őszi léptékkel mérve kellemes marad a levegő hőmérséklete is: délután 16 és 21 °C között tetőznek az értékek, attól függően, mennyi napsütést kap az adott táj, és mennyire szakadozik fel a felhőzet. Ez már igen kellemes időjárás, így a télikabátokat vissza lehet akasztani még egy kis időre a szekrénybe!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: gyenge meleg

Napsütéses órák száma: 4-8 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Országos előrejelzés

Napközben szakadozottá válik a felhőzet, a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Gyenge eső, záporeső csak kevés helyen fordulhat elő. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, északnyugaton, nyugaton néhol meg is erősödik, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet