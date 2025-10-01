október 1., szerda

Malvin névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Budurvul a hideg

1 órája

Döbbenetes fordulat várható vármegyénk időjárásában! A szomszédban már havazik! (fotók, videók)

Címkék#időjárásváltozás#Szatmár-Beregben#tél

Sajnos hidegfront várható vármegyénkben, ami nagy változásokat hozhat. Az időjárás a következő napokban nemvárt meglepetéseket is tartogat.

Szon.hu

Az ősz már erőteljesen bekopogtatott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe is. A szomszédba pedig már a tél durván berúgta az ajtót, az időjárás nem a megszokott módon alakul. 

időjárás Szabolcsban
A havazásban fáznak a kutyák is a Hargitán
Fotó: Meteoplus 

Egy nap alatt őszi tájból téli mesevilág! Megérkezett az első komolyabb havazás a Hargitában, sőt a Déli- és Keleti-Kárpátok több magasabb pontján is fehérbe borult a táj – írta meg a köpönyeg.hu. Hétfőn már igazi téli arcát mutatta meg a Kárpátok, a Madarasi Hargitán, valamint a Páring-hegységben és a Kudzsiri-havasokban is havazás borította be a hegyoldalakat. A hőmérséklet több helyen fagypont alá csökkent, a Hargitában például -4 °C-ot is mértek, ami a szeptember végi időszakhoz képest szokatlanul alacsonynak számít.

Borsodban is már elő kellett venni a jégkaparót, hiszen Ózdról és Edelényről is megerősítették, hogy fagyott az éjszaka az Extrém időjárás Észlelések facebook csoportba feltöltött fényképek és videó alapján. Ózdon kedd reggel 7 órakor -2 fokot mutatott a hőmérő higabyszála, és az atók szélvédője teljesen befagyott.

időjárás
Az időjárás megviccelte az autósokat
Fotó: facebook/Extrém időjárás Észlelések/Horváth Dániel

Időjárás Szabolcsban

Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ha a szomszédos országban havazik, a melllettünk lévő vármegyében pedig fagy, vajon Szabolcs-Szatmár-Beregben mikor számíthatunk a tél jeleire? A köpönyeg.hu előrejelzése szerint bár Magyarországon még nem lesz igazi havazás, a következő napokban hazánkban is megjelenthetnek a tél hírnökei: jégdara záporok és hűvös, szeles időjárás. Egyelőre a következő napok előrejelzései szerint még a legmagasabb hegyünkön, a Kékestetőn sem várható valódi hó, azonban kedden és szerdán az átvonuló záporok és zivatarok mellett előfordulhat jégdara zápor, ami téli hangulatot idézhet. A légkör egyre hűvösebbé válik, a hajnalok csípősek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig fokozatosan esnek vissza. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A hét elején csapadék, jégeső zúdult le vármegyénkre. Nyírmadán is esett.

Portálunk kedden figyelmeztetett már a hidegörvényre, ami meghatározza a következő napok időjárását, emiatt változékony, hűvös időre készülhetünk. A nappalok is alacsony hőmérsékletet hoznak, az éjszakák pedig többfelé hidegek lesznek, helyenként fagypont alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála. 

Ősz szárnyán lebegő felhők

Fotók: Bozsó Kata, Csáki Alexandra

Ezt erősítette meg a MetFigyelő is: a hideg levegő mértéke és az esetleges csapadék még nagyon bizonytalan, de a jelenlegi számítások szerint az Északi-középhegység 800-900 méter fölötti részein nem kizárt havas eső, esetleg gyenge hóesés, de megmaradó hóra még nem kell számítani! Tehát érdemes rétegesen öltözködni, és a frontra érzékenyeknek némi fájdalomcsillapítót is talonba helyezni. / Lenti videó a Tátrában készült/

Tartós hótakaróra ugyan még nem kell készülni, de a nedves, csúszóssá váló utak már most is komoly veszélyt hordozhatnak a közlekedők számára. A hirtelen lehűlés következtében a csapadék könnyen jégfoltokat alakíthat ki az úttesten, ezért a járművezetőknek különös figyelemmel kell közlekedniük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első fagyos napokat követően megszaporodnak a balesetek, mivel sokan még mindig nyári gumival járnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu