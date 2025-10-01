Döbbenetes fordulat várható vármegyénk időjárásában! A szomszédban már havazik! (fotók, videók)

Az ősz már erőteljesen bekopogtatott Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe is. A szomszédba pedig már a tél durván berúgta az ajtót, az időjárás nem a megszokott módon alakul.

A havazásban fáznak a kutyák is a Hargitán

Fotó: Meteoplus

Egy nap alatt őszi tájból téli mesevilág! Megérkezett az első komolyabb havazás a Hargitában, sőt a Déli- és Keleti-Kárpátok több magasabb pontján is fehérbe borult a táj – írta meg a köpönyeg.hu. Hétfőn már igazi téli arcát mutatta meg a Kárpátok, a Madarasi Hargitán, valamint a Páring-hegységben és a Kudzsiri-havasokban is havazás borította be a hegyoldalakat. A hőmérséklet több helyen fagypont alá csökkent, a Hargitában például -4 °C-ot is mértek, ami a szeptember végi időszakhoz képest szokatlanul alacsonynak számít.

Borsodban is már elő kellett venni a jégkaparót, hiszen Ózdról és Edelényről is megerősítették, hogy fagyott az éjszaka az Extrém időjárás Észlelések facebook csoportba feltöltött fényképek és videó alapján. Ózdon kedd reggel 7 órakor -2 fokot mutatott a hőmérő higabyszála, és az atók szélvédője teljesen befagyott.

Az időjárás megviccelte az autósokat

Fotó: facebook/Extrém időjárás Észlelések/Horváth Dániel

Időjárás Szabolcsban

Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy ha a szomszédos országban havazik, a melllettünk lévő vármegyében pedig fagy, vajon Szabolcs-Szatmár-Beregben mikor számíthatunk a tél jeleire? A köpönyeg.hu előrejelzése szerint bár Magyarországon még nem lesz igazi havazás, a következő napokban hazánkban is megjelenthetnek a tél hírnökei: jégdara záporok és hűvös, szeles időjárás. Egyelőre a következő napok előrejelzései szerint még a legmagasabb hegyünkön, a Kékestetőn sem várható valódi hó, azonban kedden és szerdán az átvonuló záporok és zivatarok mellett előfordulhat jégdara zápor, ami téli hangulatot idézhet. A légkör egyre hűvösebbé válik, a hajnalok csípősek lesznek, a nappali hőmérsékletek pedig fokozatosan esnek vissza.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A hét elején csapadék, jégeső zúdult le vármegyénkre. Nyírmadán is esett.

Portálunk kedden figyelmeztetett már a hidegörvényre, ami meghatározza a következő napok időjárását, emiatt változékony, hűvös időre készülhetünk. A nappalok is alacsony hőmérsékletet hoznak, az éjszakák pedig többfelé hidegek lesznek, helyenként fagypont alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála.