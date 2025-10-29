1 órája
Indul az Idősek Akadémiája őszi előadás-sorozata
Emlőszűrés fontossága, az öregkor kihívásai, vesebetegségek. Ismét fontos témák kerülnek terítékre az Idősek Akadémiáján, Nyíregyházán.
Az Idősek Akadémiája rendezvénysorozat célja a nyugdíjasok edukációja
A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ ősszel sem feledkezik meg a nyugdíjasok edukációjáról. Az Idősek Akadémiája 4 előadásból álló rendezvénysorozata október végén indul és november végéig tart, helyszíne minden alkalommal az Őz utca 16. előadóterme. Íme, az előadások időpontjai, témái és előadói:
- Október 30., csütörtök 14 óra
A vese nem felejt – amit a vesénk elárul rólunk
Előadó: Dr. Papp Attila rezidens, (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, belgyógyászati osztály)
- November 6., csütörtök 14 óra
Az idősödés mint kihívás
Előadó: Szarkáné Kövi Márta diplomás szupervízor
- November 20., csütörtök 14 óra
Az időskori sérülések és ellátásuk
Előadó: Dr. Balogh Nándor adjunktus (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, traumatológiai osztály)
- November 27., csütörtök 14 óra
Törődjünk magunkkal: az emlőszűrés fontossága
Előadó: Dr. Regéczy Zoltán szakorvos-jelölt (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, radiológiai osztály)
