október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

1 órája

Indul az Idősek Akadémiája őszi előadás-sorozata

Címkék#Nyíregyházi Jósa András Tagkórház#SZSZBVK#Emlőszűrés

Emlőszűrés fontossága, az öregkor kihívásai, vesebetegségek. Ismét fontos témák kerülnek terítékre az Idősek Akadémiáján, Nyíregyházán.

Indul az Idősek Akadémiája őszi előadás-sorozata

Az Idősek Akadémiája rendezvénysorozat célja a nyugdíjasok edukációja

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ ősszel sem feledkezik meg a nyugdíjasok edukációjáról. Az Idősek Akadémiája 4 előadásból álló rendezvénysorozata október végén indul és november végéig tart, helyszíne minden alkalommal az Őz utca 16. előadóterme. Íme, az előadások időpontjai, témái és előadói:

  1. Október 30., csütörtök 14 óra
    A vese nem felejt – amit a vesénk elárul rólunk 
    Előadó: Dr. Papp Attila rezidens, (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, belgyógyászati osztály)
  2. November 6., csütörtök 14 óra
    Az idősödés mint kihívás
    Előadó: Szarkáné Kövi Márta diplomás szupervízor
  3. November 20., csütörtök 14 óra
    Az időskori sérülések és ellátásuk 
    Előadó: Dr. Balogh Nándor adjunktus (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, traumatológiai osztály)
  4. November 27., csütörtök 14 óra
    Törődjünk magunkkal: az emlőszűrés fontossága 
    Előadó: Dr. Regéczy Zoltán szakorvos-jelölt (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, radiológiai osztály)

Jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Szabolcs Online-on korábban megjelent, az Idősek Akadémiája korábbi előadásairól szóló eseménytudósításokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu