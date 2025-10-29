Indul az Idősek Akadémiája őszi előadás-sorozata

A Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ ősszel sem feledkezik meg a nyugdíjasok edukációjáról. Az Idősek Akadémiája 4 előadásból álló rendezvénysorozata október végén indul és november végéig tart, helyszíne minden alkalommal az Őz utca 16. előadóterme. Íme, az előadások időpontjai, témái és előadói:

Október 30., csütörtök 14 óra

A vese nem felejt – amit a vesénk elárul rólunk

Előadó: Dr. Papp Attila rezidens, (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, belgyógyászati osztály) November 6., csütörtök 14 óra

Az idősödés mint kihívás

Előadó: Szarkáné Kövi Márta diplomás szupervízor November 20., csütörtök 14 óra

Az időskori sérülések és ellátásuk

Előadó: Dr. Balogh Nándor adjunktus (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, traumatológiai osztály) November 27., csütörtök 14 óra

Törődjünk magunkkal: az emlőszűrés fontossága

Előadó: Dr. Regéczy Zoltán szakorvos-jelölt (SZSZBVK – Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, radiológiai osztály)

Jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a Szabolcs Online-on korábban megjelent, az Idősek Akadémiája korábbi előadásairól szóló eseménytudósításokat.