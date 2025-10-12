október 12., vasárnap

Beregdaróc

23 perce

Nézze meg! Szívhez szóló ünnepség az idősek tiszteletére Beregdarócon

Címkék#Idősek Világnap#Beregdaróc#köszöntés

Könnyeket csalt a szemekbe Buzogány Béla előadása – így köszöntötték az időseket Beregdarócon!

Szon.hu

Idősek köszöntése Beregdarócon: Buzogány Béla színháza népszerű dalaival volt a vendégelőadó Beregdarócon a Művelődési Házban megrendezett idősek napján. A nagy számban megjelent szépkorúakat Táncos László polgármester, Baracsi Endre a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Iski Péter parókus köszöntötte. Az ünnepségen felléptek helyi előadók is, köztük a Beregdaróci Népdalkör és a Vadrózsák. Nézzék meg az eseményen készült fotógalériát: 

Idősek köszöntése Beregdarócon

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Az Idősek Világnapján hálával és szeretettel gondolunk mindazokra, akik bölcsességükkel, türelmükkel és élettapasztalatukkal gazdagítják közösségünket. Ők azok, akik példát mutatnak kitartásból, emberségből és szeretetből. Életútjuk tanulságai iránytűként szolgálnak a fiatalabb nemzedékek számára. 

Más témákat is ajánlunk: 

 

