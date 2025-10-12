Nézze meg! Szívhez szóló ünnepség az idősek tiszteletére Beregdarócon

Idősek köszöntése Beregdarócon: Buzogány Béla színháza népszerű dalaival volt a vendégelőadó Beregdarócon a Művelődési Házban megrendezett idősek napján. A nagy számban megjelent szépkorúakat Táncos László polgármester, Baracsi Endre a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Iski Péter parókus köszöntötte. Az ünnepségen felléptek helyi előadók is, köztük a Beregdaróci Népdalkör és a Vadrózsák. Nézzék meg az eseményen készült fotógalériát: