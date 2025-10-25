október 25., szombat

Idősek napja

Ünnepséggel köszöntik a szépkorúakat

Bár a világnap a hónap első napján volt, az idén sem maradhat el a szépkorúakat küszöntő rendezvény.

Ünnepséggel köszöntik a város szépkorú lakóit

Az idén is megrendezi idősek napi ünnepségét a dombrádi önkormányzat – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán Harsányi László, a város polgármestere. Mint írta, az idősek napja helyszíne a Művelődési Ház nagyterme lesz majd október 27-én, hétfőn 12 órától. Az eseményen ünnepi beszédet mond a polgármester, majd zenés műsorral köszöntik a megjelent időseket.

 

 

