Idősek napja
1 órája
Ünnepséggel köszöntik a szépkorúakat
Bár a világnap a hónap első napján volt, az idén sem maradhat el a szépkorúakat küszöntő rendezvény.
Ünnepséggel köszöntik a város szépkorú lakóit
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Az idén is megrendezi idősek napi ünnepségét a dombrádi önkormányzat – erről számolt be hivatalos közösségi oldalán Harsányi László, a város polgármestere. Mint írta, az idősek napja helyszíne a Művelődési Ház nagyterme lesz majd október 27-én, hétfőn 12 órától. Az eseményen ünnepi beszédet mond a polgármester, majd zenés műsorral köszöntik a megjelent időseket.
Ezt ne hagyja ki!Kiváló Eötvös-munka
6 órája
„Volt egy tánc...” - nívós emlékezés az egyetemen (fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre