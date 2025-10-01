Van élet az otthon kényelmén és a tévésorozatokon túl – üzenik a szabolcsi nyugdíjasok

Miért jó nyugdíjas korúnak lenni? – tettük fel a kérdést a Sóstói Múzeumfalu idősek világnapi rendezvényén. A nyíregyházi ünnepségre, melynek harmadik alkalommal ad otthont a skanzen, közel kétezer látogatót vártak zenével, kiállításokkal, előadásokkal, néptánc- és kézműves bemutatókkal. Bár az időjárás nem volt teljesen kegyes hozzánk, a gyermekkori emlékeket idéző környezet, az időtlen dallamok és a forró gyógytea feledtette a hűvös szelet és az esőfelhőket. Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján immár 35 éve október 1-je az idősek világnapja, amikor igyekeznek ráirányítani a figyelmet a társadalmi szerepükre és az őket érintő kérdésekre.

Idősek világnapja: közel kétezren látogattak ki a nyíregyházi skanzenbe szerdán

Fotó: Bozsó Katalin

Idősek világnapja: találkozás, beszélgetés, feltöltődés

Talán az idős közönség az egyik legfontosabb számunkra, mert miközben programokat szervezünk nekik, beszélgethetünk velük. Akarva-akaratlanul is adatközlőkké válnak az emlékeik felidézése során, így tárlatainkhoz, bemutatóinkhoz rengeteg információval szolgálnak. Elmesélik, ők hogyan élték meg otthon, a falujukban gyermekként például az aratást, milyen volt egy esküvő vagy temetés náluk. Mindig fontos esemény tehát, ha személyesen találkozhatunk és megosztják az emlékeiket, tudásukat

– árulta el a házigazda, Baloghné Szűcs Zsuzsanna. A Sóstói Múzeumfalu igazgatója hozzátette: ha pályázati lehetőség adódik, szeretnék az időseket is bevonni a nyíregyházi skanzen Demencia Programjába.

A Demencia Program olyan múzeumi foglalkozásokat kínál, amelyek során a memóriazavarral élő emberek fiatalkorát idéző környezetet teremtve felelevenítik az egykori kellemes emlékeket. Ezeket a jelenben újra átélhetővé teszik, így a résztvevők ismét a „régi önmaguk” lehetnek. A programok felépítése rugalmas, a résztvevőkhöz igazodik, a foglalkozás elemei ennek megfelelően változtathatóak: beszélgetés, ismerkedés,

éneklés, zene, tánc,

gasztronómia,

séta, más helyszínek felkeresése (fodrászműhely, tanya, kápolna),

saját emléktárgy készítése.

Az idősek napi rendezvény megnyitóján Jászai Menyhért alpolgármester köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat számos programot kínál az nyugdíjasok korosztálynak: szépkorúak olimpiája, irodalmi és alkotói pályázatok, előadássorozatok.