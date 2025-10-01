október 1., szerda

Malvin névnap

Idősek világnapja

2 órája

Van élet az otthon kényelmén és a tévésorozatokon túl – üzenik a szabolcsi nyugdíjasok

#Nyíregyháza#idősek világnapja#Sóstói Múzeumfalu

Harmadik alkalommal tárta ki kapuit a nyugdíjas korúak előtt a nyíregyházi skanzen. Közel kétezer látogatót köszöntöttek szerdán a Sóstói Múzeumfaluban az idősek világnapja alkalmából.

Csáki Alexandra

Miért jó nyugdíjas korúnak lenni? – tettük fel a kérdést a Sóstói Múzeumfalu idősek világnapi rendezvényén. A nyíregyházi ünnepségre, melynek harmadik alkalommal ad otthont a skanzen, közel kétezer látogatót vártak zenével, kiállításokkal, előadásokkal, néptánc- és kézműves bemutatókkal. Bár az időjárás nem volt teljesen kegyes hozzánk, a gyermekkori emlékeket idéző környezet, az időtlen dallamok és a forró gyógytea feledtette a hűvös szelet és az esőfelhőket. Az ENSZ közgyűlésének döntése alapján immár 35 éve október 1-je az idősek világnapja, amikor igyekeznek ráirányítani a figyelmet a társadalmi szerepükre és az őket érintő kérdésekre. 

Az idősek világnapja alkalmából október 1-jén, szerdán színes programokkal várták a nyugdíjas korú látogatókat Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban.
Idősek világnapja: közel kétezren látogattak ki a nyíregyházi skanzenbe szerdán
Fotó: Bozsó Katalin

Idősek világnapja: találkozás, beszélgetés, feltöltődés

Talán az idős közönség az egyik legfontosabb számunkra, mert miközben programokat szervezünk nekik, beszélgethetünk velük. Akarva-akaratlanul is adatközlőkké válnak az emlékeik felidézése során, így tárlatainkhoz, bemutatóinkhoz rengeteg információval szolgálnak. Elmesélik, ők hogyan élték meg otthon, a falujukban gyermekként például az aratást, milyen volt egy esküvő vagy temetés náluk. Mindig fontos esemény tehát, ha személyesen találkozhatunk és megosztják az emlékeiket, tudásukat

– árulta el a házigazda, Baloghné Szűcs Zsuzsanna. A Sóstói Múzeumfalu igazgatója hozzátette: ha pályázati lehetőség adódik, szeretnék az időseket is bevonni a nyíregyházi skanzen Demencia Programjába.

A Demencia Program olyan múzeumi foglalkozásokat kínál, amelyek során a memóriazavarral élő emberek fiatalkorát idéző környezetet teremtve felelevenítik az egykori kellemes emlékeket. Ezeket a jelenben újra átélhetővé teszik, így a résztvevők ismét a „régi önmaguk” lehetnek. A programok felépítése rugalmas, a résztvevőkhöz igazodik, a foglalkozás elemei ennek megfelelően változtathatóak: 

  • beszélgetés, ismerkedés,
  • éneklés, zene, tánc,
  • gasztronómia,
  • séta, más helyszínek felkeresése (fodrászműhely, tanya, kápolna),
  • saját emléktárgy készítése.

Az idősek napi rendezvény megnyitóján Jászai Menyhért alpolgármester köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat számos programot kínál az nyugdíjasok korosztálynak: szépkorúak olimpiája, irodalmi és alkotói pályázatok, előadássorozatok. 

Az időseink építették Nyíregyházát a két kezükkel, helyt álltak a munkahelyünkön, összetartották a családot, nevelték a gyerekeket. Nagyra becsüljük önöket, és kívánjuk, hogy jó egészségben, minél tovább legyenek közöttünk.

Vassné Harman Gyöngyi, a Szociális, egészségügyi és sportbizottság elnöke köszöntőjében a közösség erejét és fontosságát hangsúlyozta
Vassné Harman Gyöngyi, a Szociális, egészségügyi és sportbizottság elnöke köszöntőjében a közösség erejét és fontosságát hangsúlyozta
Fotó: Bozsó Katalin

Vassné Harman Gyöngyi, a Szociális, egészségügyi és sportbizottság elnöke szerint az a közösség jó, ahol kiteljesedhet a személyiségünk, meg tudjuk mutatni önmagunkat és azt, hogy miben vagyunk tehetségesek, és hozzáadhatunk valamit ahhoz a csoporthoz, amiben tevékenykedünk.

– Azt gondolom, hogy a nyíregyházi idősek jelentős része megtalálta azt a közösséget, ahol jól érzi magát, testileg-lelkileg feltöltődhet, az ehhez hasonló rendezvényeken pedig találkozhatnak, ismerkedhetnek, jókat beszélgethetnek és élményekkel feltöltődve térhetnek haza.

Egész napos programra várták a szépkorúakat október 1-jén Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Tehát akkor miért is jó idősnek lenni?

A nyugdíjazásával az ember egy új, ismeretlen élethelyzetbe kerül. Nem kell korán kelni és munkába indulni, kicsit lelassulhat az addig megszokott, feszes tempó. Látjuk, hogyan gyarapodik, bővül a család, a szemünk előtt nőnek fel az unokák, visszahozva a fiatalságunk örömét, az érzést, amikor gyermekként a szüleiket ölelhettük magunkhoz. Boldogan és büszkén figyeljük a sikereiket, az önállósodásukat – ez mind a nyugdíjas kor ajándéka

– osztotta meg gondolatait Telepóczkiné Farkas Márta, aki több mint két évtizede tagja Nyíregyháza Idősügyi tanácsának, 2020-tól annak titkára. A nyugalmazott építészmérnököt az idén díszpolgári címmel tüntette ki a város. Márta néni megjegyezte: vannak, akik nem szeretnek nagy tömegbe, rendezvényekre járni, pedig nagyon sokat számít ebben a korban, hogy minél több inger érje az időseket.

Azt tanácsolom azokat, akik az otthonuk foglyai, hogy kapcsolják ki a televíziót és álljanak fel, menjenek emberek közé, legyenek valamilyen közösség tagjai, mert nagyon sok lehetőségük van a nyugdíjasoknak. Mindenki megtalálja a korosztályának és az ízlésének megfelelő programot. Van élet a kanapé kényelmén és a sorozatokon túl is.

Csernák Mónika és Tibor időtlen dallamokkal szórakoztatták az idősek világnapi rendezvény vendégeit
Csernák Mónika és Tibor időtlen dallamokkal szórakoztatták az idősek világnapi rendezvény vendégeit
Fotó: Bozsó Katalin

Szőnyi László 75 esztendős, de közösségi életét a húszévesek is megirigyelnék. 

Megdolgoztunk azért, hogy nyugdíjasként végre kikapcsolódhassunk és jól érezhessük magunkat. Mindenki úgy él, ahogy akar, de én azt vallom, hogy aki otthon savanyodik a négy fal között, az maga alatt vágja a fát... Szerintem a mozgás és a jó közösség a hosszú élet titka

 – jelentette ki széles mosollyal, s hozzátette: hat klub tagja, énekel, táncol, közben besegít a családi építkezésbe is. S hogy mitől ilyen fiatalos, energikus?

– Hát az unokáktól! Az egyikük most vett házat, a másik Pesten bicikliversenyt nyert, a harmadik kisgépszerelő, és hiába mondják, hogy a városi gyerekek nem szívesen piszkolják be a kezüket, ő igenis kitanulta, amit csak lehetett – biccentett büszkén a nagypapa, s megjegyezte: szeretne minél több időt tölteni még a családja és a barátai körében, így mindent megtesz azért, hogy egészséges és aktív maradjon. 

 

