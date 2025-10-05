Idősek világnapja: tiszteljük a szépkorúakat!

Géberjénben is ünnepséggel tisztelegnek a település szépkorú lakói előtt az idősek világnapja alkalmából. Ahogy arról a település hivatalos közösségi oldalán beszámoltak, október 17-én, pénteken 16 órától rendezik meg a programot, melynek a művelődési ház ad majd otthont. A rendezvényen köszöntőt mond Kovács Dániel polgármester, majd a helyi óvodások és általános iskolások adnak műsort. Az időseknek vacsorával is kedveskednek.

Az önkormányzat arra is kitért, az idősek világnapja megünneplésével minden évben az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az idősebb emberek iránti tisztelet fontosságára.