október 5., vasárnap

Aurél névnap

10°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepséggel tisztelegnek

2 órája

Idősek világnapja: tiszteljük a szépkorúakat!

Címkék#ünnepség#Géberjén#idősek világnapja

Az idősek iránti tisztelet fontosságára hívják fel a figyelmet Géberjénben.

Szon.hu
Idősek világnapja: tiszteljük a szépkorúakat!

Az idősek iránti tisztelet fontosságát is hangsúlyozzák a rendezvénnyel

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Géberjénben is ünnepséggel tisztelegnek a település szépkorú lakói előtt az idősek világnapja alkalmából. Ahogy arról a település hivatalos közösségi oldalán beszámoltak, október 17-én, pénteken 16 órától rendezik meg a programot, melynek a művelődési ház ad majd otthont. A rendezvényen köszöntőt mond Kovács Dániel polgármester, majd a helyi óvodások és általános iskolások adnak műsort. Az időseknek vacsorával is kedveskednek.

Az önkormányzat arra is kitért, az idősek világnapja megünneplésével minden évben az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az idősebb emberek iránti tisztelet fontosságára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu