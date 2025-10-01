45 perce
A mentők üzenete minden idős embernek és családtagjaiknak
Az Országos Mentőszolgálat a jó tanácsok mellett fontos üzenetet is megfogalmazott. Az idősek világnapján azt kérik, figyeljünk idősebb családtagjainkra, szeretteinkre, egy telefonhívás is életet menthet.
Az idősek világnapján fontos üzenetet fogalmazott meg az Országos Mentőszolgálat az idősebb korosztálynak és mindannyiunknak
Fotó: OMSZ
Már 35 éve, 1990 óta október 1-jén tartjuk az idősek világnapját. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a időskori nehézségekre, a segítségnyújtás fontosságára és lehetőséget adjon a hála kifejezésére – írta közösségi oldalán a Magyar Mentőszolgálat, s tapasztalataik alapján az idősek világnapján pár fontos tanáccsal szeretnék segíteni az ezt korosztályt a biztonságuk érdekében.
Gyógyszerlistától a szőnyegig – az idősek világnapján üzenetek a mentők, az idős szeretteink érdekében
Mint írják, időskorban az emberek döntő többség számos gyógyszer rendszeres szedésére kényszerül. A gyógyszerlista vezetése és elérhető helyen tárolása (a korábbi kórházi dokumentációkkal együtt) nagy segítséget jelenthet baj esetén a kiérkező mentőegységeknek az iránydiagnózis felállításakor és a megfelelő ellátás megválasztásakor.
A gyógyszerekkel kapcsolatban szintén fontos, hogy az orvosi utasításokat kövessék a betegek. Az előírtaknak megfelelően vegyék be gyógyszereiket, önkényesen, előzetes egyeztetés nélkül ne változtassanak a dózisokon, ne hagyják el az orvosságok szedését.
Nagyon sok lakásra, otthonra jellemző, hogy kisebb-nagyobb szőnyegeket tesznek le, ami ugyan szép, de rendkívül balesetveszélyes is.
Időskorban a nehezített mozgás miatt sok sérüléssel találkoznak bajtársaink, főleg az éjszakai órákban, melyeket a szőnyegrengetegek okoznak – hívta fel egy valós veszélyforrásra a figyelmet a mentőszolgálat.
Külön felhívták a figyelmet arra, hogy érjük, mindenki fokozottan ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre. Az idősebb korosztály körében sajnos igen gyakran előfordul a kiszáradás.
Végezetül az idősek világnapján mindenkinek üzenetek az Országos Mentőszolgálat bajtársai.
Arra kérnek mindannyiunkat, figyeljünk idős szeretteinkre, segítsük őket, érdeklődjünk állapotukról, hogylétükről! Az ő egészségük közös felelősségünk, néha csak egy telefonhívás is életet menthet!
Téves állítások jelentek meg a hulladékszállításról, ezek a tények, tisztázták a helyzetet!
Szabolcsban adták fel a nyertes szelvényt, milliókkal gazdagodott a szerencsés nyertes