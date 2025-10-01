A mentők üzenete minden idős embernek és családtagjaiknak

Már 35 éve, 1990 óta október 1-jén tartjuk az idősek világnapját. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a időskori nehézségekre, a segítségnyújtás fontosságára és lehetőséget adjon a hála kifejezésére – írta közösségi oldalán a Magyar Mentőszolgálat, s tapasztalataik alapján az idősek világnapján pár fontos tanáccsal szeretnék segíteni az ezt korosztályt a biztonságuk érdekében.

Az idősek világnapján fontos üzenetet fogalmazott meg az Országos Mentőszolgálat

Gyógyszerlistától a szőnyegig – az idősek világnapján üzenetek a mentők, az idős szeretteink érdekében

Mint írják, időskorban az emberek döntő többség számos gyógyszer rendszeres szedésére kényszerül. A gyógyszerlista vezetése és elérhető helyen tárolása (a korábbi kórházi dokumentációkkal együtt) nagy segítséget jelenthet baj esetén a kiérkező mentőegységeknek az iránydiagnózis felállításakor és a megfelelő ellátás megválasztásakor.

A gyógyszerekkel kapcsolatban szintén fontos, hogy az orvosi utasításokat kövessék a betegek. Az előírtaknak megfelelően vegyék be gyógyszereiket, önkényesen, előzetes egyeztetés nélkül ne változtassanak a dózisokon, ne hagyják el az orvosságok szedését.

Nagyon sok lakásra, otthonra jellemző, hogy kisebb-nagyobb szőnyegeket tesznek le, ami ugyan szép, de rendkívül balesetveszélyes is.

Időskorban a nehezített mozgás miatt sok sérüléssel találkoznak bajtársaink, főleg az éjszakai órákban, melyeket a szőnyegrengetegek okoznak – hívta fel egy valós veszélyforrásra a figyelmet a mentőszolgálat.

Külön felhívták a figyelmet arra, hogy érjük, mindenki fokozottan ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre. Az idősebb korosztály körében sajnos igen gyakran előfordul a kiszáradás.

Végezetül az idősek világnapján mindenkinek üzenetek az Országos Mentőszolgálat bajtársai.