október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A világnapon

45 perce

A mentők üzenete minden idős embernek és családtagjaiknak

Címkék#jó tanács#figyelem#Országos Mentőszolgálat#idősek világnapja

Az Országos Mentőszolgálat a jó tanácsok mellett fontos üzenetet is megfogalmazott. Az idősek világnapján azt kérik, figyeljünk idősebb családtagjainkra, szeretteinkre, egy telefonhívás is életet menthet.

Munkatársunktól
A mentők üzenete minden idős embernek és családtagjaiknak

Az idősek világnapján fontos üzenetet fogalmazott meg az Országos Mentőszolgálat az idősebb korosztálynak és mindannyiunknak

Fotó: OMSZ

Már 35 éve, 1990 óta október 1-jén tartjuk az idősek világnapját. A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a időskori nehézségekre, a segítségnyújtás fontosságára és lehetőséget adjon a hála kifejezésére – írta közösségi oldalán a Magyar Mentőszolgálat, s tapasztalataik alapján az idősek világnapján pár fontos tanáccsal szeretnék segíteni az ezt korosztályt a biztonságuk érdekében.

Az idősek világnapján fontos üzenetet fogalmazott meg az Országos Mentőszolgálat
Az idősek világnapján fontos üzenetet fogalmazott meg az Országos Mentőszolgálat
Fotó: OMSZ

Gyógyszerlistától a szőnyegig – az idősek világnapján üzenetek a mentők, az idős szeretteink érdekében

Mint írják, időskorban az emberek döntő többség számos gyógyszer rendszeres szedésére kényszerül. A gyógyszerlista vezetése és elérhető helyen tárolása (a korábbi kórházi dokumentációkkal együtt) nagy segítséget jelenthet baj esetén a kiérkező mentőegységeknek az iránydiagnózis felállításakor és a megfelelő ellátás megválasztásakor.

A gyógyszerekkel kapcsolatban szintén fontos, hogy az orvosi utasításokat kövessék a betegek. Az előírtaknak megfelelően vegyék be gyógyszereiket, önkényesen, előzetes egyeztetés nélkül ne változtassanak a dózisokon, ne hagyják el az orvosságok szedését.

Nagyon sok lakásra, otthonra jellemző, hogy kisebb-nagyobb szőnyegeket tesznek le, ami ugyan szép, de rendkívül balesetveszélyes is.

 Időskorban a nehezített mozgás miatt sok sérüléssel találkoznak bajtársaink, főleg az éjszakai órákban, melyeket a szőnyegrengetegek okoznak – hívta fel egy valós veszélyforrásra a figyelmet a mentőszolgálat.

Külön felhívták a figyelmet arra, hogy érjük, mindenki fokozottan ügyeljen a megfelelő folyadékbevitelre. Az idősebb korosztály körében sajnos igen gyakran előfordul a kiszáradás.

Végezetül az idősek világnapján mindenkinek üzenetek az Országos Mentőszolgálat bajtársai. 

Arra kérnek mindannyiunkat, figyeljünk idős szeretteinkre, segítsük őket, érdeklődjünk állapotukról, hogylétükről! Az ő egészségük közös felelősségünk, néha csak egy telefonhívás is életet menthet!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu