Mátyus

25 perce

Időseket köszöntötték Mátyusban (fotókkal)

Veress Róbert polgármester szervezésében rendezték meg a programot. Köszöntötték az időseket.

Időseket köszöntötték Mátyusban (fotókkal)

Időseket köszöntöttek Mátyusban

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Időseket köszöntöttek: Veress Róbert polgármester szervezésében rendezték meg a mátyusi idősek napi programot a Beregi-Tiszahát kicsi, de nagyon összetartó településén

Idősek köszöntése Mátyusban

Fotók: Bodnárné Varga Éva

