Mátyus
25 perce
Időseket köszöntötték Mátyusban (fotókkal)
Veress Róbert polgármester szervezésében rendezték meg a programot. Köszöntötték az időseket.
Időseket köszöntöttek Mátyusban
Fotó: Bodnárné Varga Éva
Időseket köszöntöttek: Veress Róbert polgármester szervezésében rendezték meg a mátyusi idősek napi programot a Beregi-Tiszahát kicsi, de nagyon összetartó településén.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Idősek köszöntése MátyusbanFotók: Bodnárné Varga Éva
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Döbbenet
Tegnap, 10:38
Olyan kommandós akció volt Szabolcsban, hogy ingyen mozizott az utca! Fogták és vitték a milliós bűnözőket – videó
Ezt ne hagyja ki!Emberölés
Tegnap, 10:16
Teljes sokk: a máriapócsi gyilkosság alól felmentették, aztán brutálisan megölhetett egy nőt – videóval
Ezt ne hagyja ki!Baleset
Tegnap, 9:57
Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – mentők a helyszínen (fotók)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre