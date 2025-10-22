2 órája
Atyaég, kannibál van a kertemben! De vajon mi lehet ez?
Kannibál, ám sok gazda mégis örül, ha feltűnik a háza környékén. Az imádkozó sáska nősténye ugyan felfalja a hímet, de elpusztítja a kertünkre, a termésre kártékony rovarokat. Sőt, sokan ezen felül szimbolikus jelentőséget is tulajdonítanak nekik.
Fotó: Vida Marton Peter
– Az imádkozó sáska (latinul Mantoeda) jellegzetes tartásáról kapta a nevét, két elülső lábát ugyanis összefonva tartja, és ez nagyon hasonlít ahhoz a mozdulathoz, mint mikor az emberek imára kulcsolják össze a kezeiket – mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.
Az imádkozó sáska szinte bárhol előfordulhat
A szakember beszélt portálunknak az imádkozó sáskák általános jellemzőiről. Eszerint
- remekül alkalmazkodnak környezetükhöz
- hosszú ideig képesek mozdulatlanok maradni
- a kifejlett egyedek 4-7 centiméter hosszúak, a nőstények 2-3 centivel nagyobbak a híreknél
- rendkívül hasznosak, fő táplálékuk a kisebb-nagyobb repülő rovarok
Számos helyen előfordulnak környezetünkben, elszáradt növényi maradványokon, fákon, bokrok vesszőin, de épületek falán, kerítéseken, köveken is megtalálhatóak
- sorolta Lakatos Bertalan.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke szerint előfordul, hogy tűzifával vagy telelésre bevitt növényekkel együtt bekerülnek fedett helyre, ahol a temperált meleg hatására a lárvák fejlődése korábban megindul, még télen kibújnak és szétmásznak a petezsákokból.
Veszélyes állatok érkezhettek rakománnyal az országba, Szabolcsban is csapdákat tettek az autópálya mellé
A nőstény felfalja a hímet, viszont a gazdák szeretik, mert az imádkozó sáska elpusztítja kertünkben a rovarokat
- tette hozzá Lakatos Bertalan.
Kannibál, mégis a megbékélést jelenti?
A Jutami című horvát lap egy cikkében érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Az írás szerint míg a bagoly a bölcsesség, a katicabogár a szerencse szimbóluma, addig az imádkozó sáska a megbékélést és a nyugalmat jelenti. A cikk szerzője szerint sokan vélik úgy, hogy akiknek az otthonában megjelenik egy imádkozó sáska, vagy akik a természetben gyakran találkozik vele, azoknak életük kedvező fordulatot vehet hamarosan.
Videón, ahogy egy sáska legyőzi a tőle nagyobb gyíkot
Az imádkozó sáskák képesek arra, hogy náluk jóval nagyobb állatokat is „legyőzzenek”.
Ezen a hihetetlen, videón az látható, hogy egy imádkozó sáska végez egy nála jóval nagyobb gyíkkal.