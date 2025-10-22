Atyaég, kannibál van a kertemben! De vajon mi lehet ez?

– Az imádkozó sáska (latinul Mantoeda) jellegzetes tartásáról kapta a nevét, két elülső lábát ugyanis összefonva tartja, és ez nagyon hasonlít ahhoz a mozdulathoz, mint mikor az emberek imára kulcsolják össze a kezeiket – mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

Az imádkozó sáska elülső lábát úgy tartja, mint amikor az emberek imára kulcsolják kezeiket

Fotó: Flickr

Az imádkozó sáska szinte bárhol előfordulhat

A szakember beszélt portálunknak az imádkozó sáskák általános jellemzőiről. Eszerint

remekül alkalmazkodnak környezetükhöz

hosszú ideig képesek mozdulatlanok maradni

a kifejlett egyedek 4-7 centiméter hosszúak, a nőstények 2-3 centivel nagyobbak a híreknél

rendkívül hasznosak, fő táplálékuk a kisebb-nagyobb repülő rovarok

Számos helyen előfordulnak környezetünkben, elszáradt növényi maradványokon, fákon, bokrok vesszőin, de épületek falán, kerítéseken, köveken is megtalálhatóak

- sorolta Lakatos Bertalan.

