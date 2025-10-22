október 22., szerda

Előd névnap

20°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A nőstény felfalja a hímet

1 órája

Atyaég, kannibál van a kertemben! De vajon mi lehet ez?

Címkék#Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület#sáska#nőstény#szimbólum

Kannibál, ám sok gazda mégis örül, ha feltűnik a háza környékén. Az imádkozó sáska nősténye ugyan felfalja a hímet, de elpusztítja a kertünkre, a termésre kártékony rovarokat. Sőt, sokan ezen felül szimbolikus jelentőséget is tulajdonítanak nekik.

Szon.hu
Atyaég, kannibál van a kertemben! De vajon mi lehet ez?

Fotó: Vida Marton Peter

– Az imádkozó sáska (latinul Mantoeda) jellegzetes tartásáról kapta a nevét, két elülső lábát ugyanis összefonva tartja, és ez nagyon hasonlít ahhoz a mozdulathoz, mint mikor az emberek imára kulcsolják össze a kezeiket – mondta portálunknak Lakatos Bertalan, a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke.

az imádkozó sáska nősténye felfalja a hímet
Az imádkozó sáska elülső lábát úgy tartja, mint amikor az emberek imára kulcsolják kezeiket 
Fotó: Flickr

Az imádkozó sáska szinte bárhol előfordulhat

A szakember beszélt portálunknak az imádkozó sáskák általános jellemzőiről. Eszerint

  • remekül alkalmazkodnak környezetükhöz
  • hosszú ideig képesek mozdulatlanok maradni
  • a kifejlett egyedek 4-7 centiméter hosszúak, a nőstények 2-3 centivel nagyobbak a híreknél
  • rendkívül hasznosak, fő táplálékuk a kisebb-nagyobb repülő rovarok

Számos helyen előfordulnak környezetünkben, elszáradt növényi maradványokon, fákon, bokrok vesszőin, de épületek falán, kerítéseken, köveken is megtalálhatóak

- sorolta Lakatos Bertalan.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke szerint előfordul, hogy tűzifával vagy telelésre bevitt növényekkel együtt bekerülnek fedett helyre, ahol a temperált meleg hatására a lárvák fejlődése korábban megindul, még télen kibújnak és szétmásznak a petezsákokból. 

A nőstény felfalja a hímet, viszont a gazdák szeretik, mert az imádkozó sáska elpusztítja kertünkben a rovarokat

- tette hozzá Lakatos Bertalan.

Kannibál, mégis a megbékélést jelenti?

A Jutami című horvát lap egy cikkében érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Az írás szerint míg a bagoly a bölcsesség, a katicabogár a szerencse szimbóluma, addig az imádkozó sáska a megbékélést és a nyugalmat jelenti. A cikk szerzője szerint sokan vélik úgy, hogy akiknek az otthonában megjelenik egy imádkozó sáska, vagy akik a természetben gyakran találkozik vele, azoknak életük kedvező fordulatot vehet hamarosan. 

Videón, ahogy egy sáska legyőzi a tőle nagyobb gyíkot

Az imádkozó sáskák képesek arra, hogy náluk jóval nagyobb állatokat is „legyőzzenek”.

Ezen a hihetetlen, videón az látható, hogy egy imádkozó sáska végez egy nála jóval nagyobb gyíkkal. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu