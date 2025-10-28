20 perce
Kiderült, kiknek nem ajánlják az influenza elleni védőoltást Szabolcsban – erre nem gondoltunk korábban
Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenza elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nincs járvány. Az influenza elleni védőoltás már elérhető a háziorvosoknál.
Az ország minden háziorvosánál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójánál elérhető és igényelhető az influenza elleni védőoltás. A vakcina az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára ebben az évben is ingyenes – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére.
Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus.
- A 3 éven aluli gyermekek védelmére 4000 adag Vaxigrip oltóanyag és 2000 adag Fluenz szuszpenziós orrspray,
- a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina áll rendelkezésre hazánkban.
Az oltóanyag két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, az összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága erre a szezonra vonatkozó ajánlásának. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarországon az influenza november végétől kezd elterjedni, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el. Az influenza elleni védőoltást még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására, ezzel megelőzhető a súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés. Az előző évben összesen 557 184-en kaptak térítésmentes vakcinát; az oltottak több mint hetven százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.
Kinek nem ajánlják az influenza elleni védőoltást
Dr. Bojti István nyíregyházi háziorvos portálunknak elmondta, tavaly a körzetébe tartozó felnőttek körülbelül 15 százaléka oltatta be magát influenza ellen. Kérdésünkre, hogy kik kaphatnak ingyenes influenza elleni védőoltást, már sorolta is:
- krónikus légzőszervi betegségben szenvedők,
- csökkent légzésfunkciójú betegek,
- szív-, érrendszeri betegségben szenvedők,
- immunhiányos állapotú betegek,
- krónikus máj- és vesebetegek,
- anyagcsere-betegségben szenvedők,
- tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők,
- rehabilitációs, vagy egészségügyi intézményekben, lakóotthonokban ápolt, gondozott személyek,
- 60 éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül,
- várandós és gyermekvállalást tervező nők, szoptatós anyák.
– Nekik tehát nem kell fizetniük a vakcináért, ami az NNGYK honlapján lévő árlista szeint egyébként 5000 forintba kerül. Azoknak is ajánlom az oltás felvételét, akik gyerekek között, bölcsődében, óvodában, iskolában dolgoznak, vagy van a családban olyan beteg, aki a kockázati csoportba tartozik – hangsúlyozta dr. Bojti István. Hozzátette: nagy eséllyel mindenki találkozik a vírussal, ugyanis sokan teljesen tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel is terjesztheti. Az influenza kifejezetten ragályos, elég, ha valaki fertőzöttként zárt helyen elköhinti magát, esetleg vesz öt mély levegőt, és már szét is szórta.
– Én már beoltattam magam – jegyezte meg a nyíregyházi háziorvos, aki azt is elárulta, ki az, akinek nem ajánlja az influenza elleni védőoltást.
– Nyilván, annak semmiképpen sem, aki érzékeny a 3Fluart valamelyik összetevőjére, és nem ajánljuk annak sem, aki allergiás a tojásra vagy valamikor az volt.
Az influenza elleni védőoltásnak lehetnek mellékhatásai, azonban enyhék, nagyjából egy napig tartanak:
- hőemelkedés, láz,
- enyhe végtag-, izomfájdalom,
- az oltás helyén érzett fájdalom, bőrpír,
- enyhe fejfájás jelentkezhet.
