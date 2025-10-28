Kiderült, kiknek nem ajánlják az influenza elleni védőoltást Szabolcsban – erre nem gondoltunk korábban

Az ország minden háziorvosánál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójánál elérhető és igényelhető az influenza elleni védőoltás. A vakcina az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kockázati csoportba tartozók számára ebben az évben is ingyenes – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A védőoltás a leghatékonyabb eszköz az influenza súlyos, akár szövődményekkel járó formáinak megelőzésére.

Illusztráció: MTI / Czeglédi Zsolt

Az őszi időszakban gyorsan terjedő influenzavírus elleni védekezés most különösen időszerű, mivel még nem terjed járványosan a vírus.

A 3 éven aluli gyermekek védelmére 4000 adag Vaxigrip oltóanyag és 2000 adag Fluenz szuszpenziós orrspray,

a 3 évesnél idősebbek oltásához 650 ezer adag térítésmentesen felhasználható 3Fluart vakcina áll rendelkezésre hazánkban.

Az oltóanyag két influenza A és egy B vírustörzset tartalmaz, az összetétele megfelel az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága erre a szezonra vonatkozó ajánlásának. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján Magyarországon az influenza november végétől kezd elterjedni, a járványos szintet pedig többnyire januárban éri el. Az influenza elleni védőoltást még a vírus cirkulálása előtt érdemes beadatni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a védettség kialakulására, ezzel megelőzhető a súlyos, akár kórházi ellátást igénylő megbetegedés. Az előző évben összesen 557 184-en kaptak térítésmentes vakcinát; az oltottak több mint hetven százaléka 60 éves vagy annál idősebb volt.

Dr. Bojti István nyíregyházi háziorvos portálunknak elmondta, tavaly a körzetébe tartozó felnőttek körülbelül 15 százaléka oltatta be magát influenza ellen. Kérdésünkre, hogy kik kaphatnak ingyenes influenza elleni védőoltást, már sorolta is: