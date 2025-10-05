Térítésmentes korszerűsítés
3 órája
Újabb településen érhető el az ingyenes födémszigetelés
Akár az éves fűtésköltség negyede is az érintettek zsebében maradhat.
A padlásfödém szigetelésével rengeteg energiát, és persze pénzt takaríthatunk meg
Fotó: illusztráció: kreativlakas.com
Az elmúlt néhány évben a vármegye számos településén kínáltak ingyenes padlásfödém-szigetelést az egyes vállalkozások. A lista tovább bővül, újabb településen, ezúttal Cégénydányádon lesz elérhető az ingyenes födémszigetelés. Ahogy arról az önkormányzat közösségi oldalán beszámolt, a lakosok ingatlanjaik korszerűsítésével akár 25–30 százalékos energiamegtakarítást is elérhetnek. További részletek a település közösségi oldalán.
