október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Térítésmentes korszerűsítés

1 órája

Ingyenes szigetelés: újabb korszerűsítési program indul

Címkék#padlásfödém#rezsiköltség#Nyírbogdány

A már ismert padlásfödém-szigetelés mellett egyéb korszerűsítési forma is segít a rezsiköltség csökkentésében.

Szon.hu
Ingyenes szigetelés: újabb korszerűsítési program indul

A padlásfödémen túl a homlokzat ingyenes szigetelésére is lehetőség nyílik

Fotó: Illusztráció: Getty Images

Térítésmentesen korszerűsíthetik az ingatlanjaikat a lakosok Nyírbogdányban. A település közösségi oldalán arról számoltak be, a ingyenes szigetelésre lehet pályázni a településen. A program keretében a korábban már elérhető födémszigetelésen túl a homlokzat szigetelés igénylésére is van lehetőség. A jelentkezéshez egy online űrlapot kell kitölteniük az érdeklődőknek. További részletek a település közösségi oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu