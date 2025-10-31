Ingyenes szigetelés: újabb korszerűsítési program indul

Térítésmentesen korszerűsíthetik az ingatlanjaikat a lakosok Nyírbogdányban. A település közösségi oldalán arról számoltak be, a ingyenes szigetelésre lehet pályázni a településen. A program keretében a korábban már elérhető födémszigetelésen túl a homlokzat szigetelés igénylésére is van lehetőség. A jelentkezéshez egy online űrlapot kell kitölteniük az érdeklődőknek. További részletek a település közösségi oldalán.