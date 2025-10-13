Figyelem! Nem a megszokott menetrend szerint közlekednek hetekig az InterCityk a nyíregyházi vonalon!

Karbantartási munkálatokat végeznek két ütemben, Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között. Ezért változott az InterCity menetrend a nyíregyházi vonalon is.

Változik az InterCity menetrend

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

InterCity menetrend változásának oka

Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között.mindkét vágányon ágyazatcserét és -rostálást, vágányszabályozást is végeznek. A ceglédi fővonal felújítása ezt követően, november 6-tól 30-ig, az Albertirsa és Ceglédbercel-Cserő szakasz rendbe tételével folytatódik. A decemberi – vonatközlekedést már nem zavaró, éjszaka végzett – utószabályozások után visszaállítják az engedélyezett, 120 km/órás pályasebességet, így a tél elejétől a ceglédi vonalon javul a menetrendszerűség és megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés - tájékoztatott a MÁV-csoport.

Vonalankénti változások október 13-tól november 5-ig:

Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé

Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik: Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihegy, Cegléd. Ezekről az állomásokról a Cívis InterRégió vonatokkal utazhatnak Debrecen felé.

Ezekről az állomásokról a Cívis InterRégió vonatokkal utazhatnak Debrecen felé. A terelt útvonalon történő közlekedés miatt az InterCityk 25 perccel korábban, előző óra :55 perckor indulnak a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé. A péntekenként Nyíregyházára tartó Campus expressz (1636) 37 perccel korábban, 17:23-kor indul a Nyugati pályaudvarról. Terelt útvonalon közlekedik, Szolnokig nem áll meg, Zuglót és Kőbánya-Kispestet nem érinti (A munkanap-áthelyezés miatt október 17. péntek helyett 18-án szombaton indul a Campus expressz)

A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, Ceglédtől a megszokott menetrend szerint közlekednek

A terelt útvonalon közlekedő InterCityk felszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahová Kőbánya-Kispestről a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el.

A Nyugati pályaudvarról 3:55-kor Nyíregyházára induló személyvonat (6140) az eredeti útvonalán, Ceglédig 15 perccel korábban közlekedik, a Nyugati pályaudvarról 3:40-kor indul.

Nyíregyháza, Debrecen felől Budapest felé