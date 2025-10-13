október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menetrend

51 perce

Figyelem! Nem a megszokott menetrend szerint közlekednek hetekig az InterCityk a nyíregyházi vonalon!

Címkék#InterCity-járat#MÁV-csoport#menetrend

Vágányzár miatt három hétig nem állnak meg több állomáson, és más időpontokban közlekednek a vonatok. Az InterCity menetrend hétfőtől módosult.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végeznek két ütemben, Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között. Ezért változott az InterCity menetrend a nyíregyházi vonalon is. 

Változik az InterCity menetrend
Változik az InterCity menetrend 
Fotó: Illusztráció: MW-Archív

InterCity menetrend változásának oka

Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között.mindkét vágányon ágyazatcserét és -rostálást, vágányszabályozást is végeznek. A ceglédi fővonal felújítása ezt követően, november 6-tól 30-ig, az Albertirsa és Ceglédbercel-Cserő szakasz rendbe tételével folytatódik. A decemberi  – vonatközlekedést már nem zavaró, éjszaka végzett – utószabályozások után visszaállítják az engedélyezett, 120 km/órás pályasebességet, így a tél elejétől a ceglédi vonalon javul a menetrendszerűség és megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés - tájékoztatott a MÁV-csoport.

Vonalankénti változások október 13-tól november 5-ig:

Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé

  •    Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik: Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihegy, Cegléd. Ezekről az állomásokról a Cívis InterRégió vonatokkal utazhatnak Debrecen felé.
  •    A terelt útvonalon történő közlekedés miatt az InterCityk 25 perccel korábban, előző óra :55 perckor indulnak a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé.
    •    A péntekenként Nyíregyházára tartó Campus expressz (1636) 37 perccel korábban, 17:23-kor indul a Nyugati pályaudvarról. Terelt útvonalon közlekedik, Szolnokig nem áll meg, Zuglót és Kőbánya-Kispestet nem érinti (A munkanap-áthelyezés miatt október 17. péntek helyett 18-án szombaton indul a Campus expressz)
  •          A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, Ceglédtől a megszokott menetrend szerint közlekednek
  •          A terelt útvonalon közlekedő InterCityk felszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahová Kőbánya-Kispestről a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el.
  •          A Nyugati pályaudvarról 3:55-kor Nyíregyházára induló személyvonat (6140) az eredeti útvonalán, Ceglédig 15 perccel korábban közlekedik, a Nyugati pályaudvarról 3:40-kor indul.

Nyíregyháza, Debrecen felől Budapest felé

  •    Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik: Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Zugló,  ezekre az állomásokra a Cívis InterRégiókkal utazhatnak. 
  •   A terelt útvonalon történő közlekedés miatt Debrecen, Szolnok felől 24 perccel később, következő óra :03 perckor érkeznek a Nyugati pályaudvarra az InterCityk.
    •    A vasárnaponként közlekedő, Nyíregyházáról 15:37-kor a Nyugati pályaudvarra induló expresszvonat (1633) 29 perccel később, 19:38-kor érkezik a Nyugati pályaudvarra. Szolnoktól terelt útvonalon közlekedik, Kőbánya-Kispestet és Zuglót nem érinti.
    •    A szintén vasárnaponként közlekedő, Budapestre tartó Campus expressz (1631) az eredeti útvonalán, a ceglédi fővonalon közlekedik, Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megáll, Szolnoktól negyed órával később közlekedik.
  •          A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban Ceglédtől 4-5 perccel később közlekednek.
  •          A terelt útvonalon közlekedő InterCityk leszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahonnan a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el Kőbánya-Kispestre.
  •          A hajnali első, Debrecenből 2:34-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis InterRégió (6009) Szolnokról és Ceglédről 3-5 perccel korábban indul, Budai úton, Ceglédbercel-Cserőn, Albertirsán és Üllőn is megáll, emiatt a Nyugati pályaudvarra 5 perccel később, 5:39-kor érkezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu