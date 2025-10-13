51 perce
Figyelem! Nem a megszokott menetrend szerint közlekednek hetekig az InterCityk a nyíregyházi vonalon!
Vágányzár miatt három hétig nem állnak meg több állomáson, és más időpontokban közlekednek a vonatok. Az InterCity menetrend hétfőtől módosult.
Karbantartási munkálatokat végeznek két ütemben, Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között. Ezért változott az InterCity menetrend a nyíregyházi vonalon is.
InterCity menetrend változásának oka
Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között.mindkét vágányon ágyazatcserét és -rostálást, vágányszabályozást is végeznek. A ceglédi fővonal felújítása ezt követően, november 6-tól 30-ig, az Albertirsa és Ceglédbercel-Cserő szakasz rendbe tételével folytatódik. A decemberi – vonatközlekedést már nem zavaró, éjszaka végzett – utószabályozások után visszaállítják az engedélyezett, 120 km/órás pályasebességet, így a tél elejétől a ceglédi vonalon javul a menetrendszerűség és megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés - tájékoztatott a MÁV-csoport.
Vonalankénti változások október 13-tól november 5-ig:
Budapestről Debrecen, Nyíregyháza felé
- Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik: Zugló, Kőbánya-Kispest, Ferihegy, Cegléd. Ezekről az állomásokról a Cívis InterRégió vonatokkal utazhatnak Debrecen felé.
- A terelt útvonalon történő közlekedés miatt az InterCityk 25 perccel korábban, előző óra :55 perckor indulnak a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé.
- A péntekenként Nyíregyházára tartó Campus expressz (1636) 37 perccel korábban, 17:23-kor indul a Nyugati pályaudvarról. Terelt útvonalon közlekedik, Szolnokig nem áll meg, Zuglót és Kőbánya-Kispestet nem érinti (A munkanap-áthelyezés miatt október 17. péntek helyett 18-án szombaton indul a Campus expressz)
- A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban a Nyugati pályaudvarról 5 perccel korábban indulnak, Ceglédtől a megszokott menetrend szerint közlekednek
- A terelt útvonalon közlekedő InterCityk felszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahová Kőbánya-Kispestről a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el.
- A Nyugati pályaudvarról 3:55-kor Nyíregyházára induló személyvonat (6140) az eredeti útvonalán, Ceglédig 15 perccel korábban közlekedik, a Nyugati pályaudvarról 3:40-kor indul.
Nyíregyháza, Debrecen felől Budapest felé
- Valamennyi InterCity terelve, az újszászi fővonalon közlekedik, emiatt az alábbi megállókat nem érintik: Cegléd, Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Zugló, ezekre az állomásokra a Cívis InterRégiókkal utazhatnak.
- A terelt útvonalon történő közlekedés miatt Debrecen, Szolnok felől 24 perccel később, következő óra :03 perckor érkeznek a Nyugati pályaudvarra az InterCityk.
- A vasárnaponként közlekedő, Nyíregyházáról 15:37-kor a Nyugati pályaudvarra induló expresszvonat (1633) 29 perccel később, 19:38-kor érkezik a Nyugati pályaudvarra. Szolnoktól terelt útvonalon közlekedik, Kőbánya-Kispestet és Zuglót nem érinti.
- A szintén vasárnaponként közlekedő, Budapestre tartó Campus expressz (1631) az eredeti útvonalán, a ceglédi fővonalon közlekedik, Kőbánya-Kispesten és Zuglóban is megáll, Szolnoktól negyed órával később közlekedik.
- A Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, a ceglédi fővonalon közlekednek, azonban Ceglédtől 4-5 perccel később közlekednek.
- A terelt útvonalon közlekedő InterCityk leszállás céljából Rákoshegyen is megállnak, ahonnan a BKK 98, 98E jelzésű autóbusz járataival juthatnak el Kőbánya-Kispestre.
- A hajnali első, Debrecenből 2:34-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis InterRégió (6009) Szolnokról és Ceglédről 3-5 perccel korábban indul, Budai úton, Ceglédbercel-Cserőn, Albertirsán és Üllőn is megáll, emiatt a Nyugati pályaudvarra 5 perccel később, 5:39-kor érkezik.
Vasúti dráma éjjel Nyíregyházánál: lángba borult a munkagép, több száz méteren sérült a felsővezeték!
Ez megtörténhet? Olyat nézett végig az anya a nyíregyházi sürgősségin, hogy egy életre megjegyzi