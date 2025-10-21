Vérre van szüksége a Nyíregyházi Egyetem hallgatójának

Felhívás irányított véradásra!

Segítsünk közösen Dalmának! Közös ügy – Közös segítség! Adj vért, adj esélyt az életre!

Kedves Egyetemi Polgárok, Hallgatótársak, Barátaink! Kedves Véradók!

Ezúton fordulunk hozzátok egy súlyos, de reményteljes kérés kapcsán. Demjén Dalma, egyetemünk másodéves mezőgazdasági mérnök szakos hallgatója súlyos betegséggel küzd – a közelmúltban leukémiát diagnosztizáltak nála.

Dalma aktív tagja közösségünknek – mindig segítőkész, derűs, szorgalmas. Tanulmányaiban kiválóan teljesít, közösségi életünk lelkes résztvevője. Most azonban ő szorul segítségre. A kezelések, kemoterápia és egy esetleges műtét miatt egyetemi tanulmányait félbe kellett szakítania.

A gyógyulásához rendszeres véradásra van szükség.

Ezért kérünk Benneteket:

Ha egészséges vagy, 18–60 év közötti, kérünk, segíts Dalmának egy véradással!

Bármely véradáson vagy a területi vérellátó szolgálatoknál nyújthatod a karod. (Nyíregyházán a Jósa András Oktatókórházban, a Szent István úti főbejárat felől találod, Nyíregyháza, Szent István út 68.)

Irányított véradás adatai:

Név: Demjén Dalma (szül: 2005. 07. 12.)

TAJ: 134-929-204

Vércsoport: 0+ (de más vércsoportú adományozás is segíthet)

Születési idő: 2005. 07. 12.

A véradásnál fontos jelezni, hogy irányított véradást szeretnél Demjén Dalma számára.

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ-kártya és lakcímkártya szükséges.

Minden csepp számít. Egy véradás akár három életet is megmenthet – most pedig egy közülük Dalma lehet!

Az Egyetem kéri, osszák meg a felhívást, hogy minél több emberhez eljusson. annál nagyobb eséllyel tudunk segíteni!