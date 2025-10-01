október 1., szerda

Ez történt ma

1 órája

Figyelem! Újabb parkolók váltak fizetőssé Nyíregyházán

A hét közepe is tartogatott izgalmakat, érdekes híreket, összegyűjtöttük a legfontosabbakat hírportálunkról. Figyelem! Vannak benne fontos változások is!

Szon.hu

Napi hírösszefoglaló: Október elsejétől a belváros, a Malomkert, az Érkert egyes utcáiban is fizetni kell a parkolásért. Újabb fizetős parkolási zónákat jelöltek ki Nyíregyházán, cikkünkben megmutattuk a díjakat is. A NyírVV közleménye szerint a bővítés célja a parkolási rend szabályozása a nagy forgalmú és sűrűn lakott városrészekben.

Ezeken a területeken már nem ingyenes a parkolás

I. zóna: András utca.
II. zóna (Malomkert): Ady E. utca végig, Kert köz, Kert utca 22-42. mögötti része, Szántó K. J. utca páratlan oldala, Váci M. utca 52-74., Vég utca.
II. zóna (Belváros és Érkert): Arany János utca, Állomás tér (az Arany J. utca és a Penny parkoló között), Árpád utca, Báthory utca végig, Damjanich utca (ideértve a Toldi utca 65-69. szám mögötti területet), Kiss E. utca végig, Lehel utca, Madách I. utca, Népkert utca, Széchenyi utca (a Bessenyei tértől az Árpád utcáig), Toldi utca 85-101. és a Széchenyi–Vécsey utca közötti szakasz, valamint a Vécsey utca (Árpád utca – Toldi utca között).

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladékszállítás és a lomtalanítás rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait – közölte az MTI-vel kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Változások a rendőrségnél

Fotó: police.hu

Nyugdíj, kinevezés, előléptetés. Nagy átrendeződés a rendőrségnél. Szabó Csaba r. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője Kazsamér Béla r. alezredest, a Nyírbátori Rendőrkapitányság vezetőjét 2025. szeptember 30-ai hatállyal -kérelmére- nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte, és kiemelkedő szakmai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként jutalomban részesítette - írta a police.hu. A Nyírbátori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával 2025. október 1-jei hatállyal dr. Farkas Zsolt r. alezredest bízta meg. A további személyi változásokról itt olvashat: 

Ma van az idősek világnapja 

6D1A1358
Fotó: Bozsó Kata

A nyugdíjazásával az ember egy új, ismeretlen élethelyzetbe kerül. Nem kell korán kelni és munkába indulni, kicsit lelassulhat az addig megszokott, feszes tempó. Látjuk, hogyan gyarapodik, bővül a család, a szemünk előtt nőnek fel az unokák, visszahozva a fiatalságunk örömét, az érzést, amikor gyermekként a szüleiket ölelhettük magunkhoz. Boldogan és büszkén figyeljük a sikereiket, az önállósodásukat – ez mind a nyugdíjas kor ajándéka

– osztotta meg gondolatait Telepóczkiné Farkas Márta, aki több mint két évtizede tagja Nyíregyháza Idősügyi tanácsának, 2020-tól annak titkára. Harmadik alkalommal tárta ki kapuit a nyugdíjas korúak előtt a nyíregyházi skanzen. Közel kétezer látogatót köszöntöttek szerdán a Sóstói Múzeumfaluban az idősek világnapja alkalmából.

Biztonsági öv, VÉDA

Fotó: MW

– Mindig utáltam a biztonsági övet, kényelmetlen volt, zavart a vezetésben, ezért nem is használtam. Egy baleset azonban mindent megváltoztatott. Nem én voltam a hibás, amikor nagy sebességgel a mögöttem érkező autó gyakorlatilag belepaszírozott az előttem haladó kocsiba. Csak a csattanásra emlékszem, a következő kép, hogy egy hordágyon fekszem és iszonyatosan nehezen veszem a levegőt, azt érzem, szétszakad a mellkasom. A mentős szerint az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal, zúzódással „megúsztam” a becsapódást. Ha akkor törnek a bordáim és a tüdőmbe fúródnak, ma nem beszélgetnénk – elevenítette fel történetét Tóth Attila.  Cikkünkben arról írtunk, a becsatolt biztonsági öv nem csak a járműből a kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét is. Szeptember 18-a óta, amikortól már a VÉDA-kamerák is figyelik az öv használatát. 

 

