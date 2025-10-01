Figyelem! Újabb parkolók váltak fizetőssé Nyíregyházán

Biztonsági öv, VÉDA

Fotó: MW

– Mindig utáltam a biztonsági övet, kényelmetlen volt, zavart a vezetésben, ezért nem is használtam. Egy baleset azonban mindent megváltoztatott. Nem én voltam a hibás, amikor nagy sebességgel a mögöttem érkező autó gyakorlatilag belepaszírozott az előttem haladó kocsiba. Csak a csattanásra emlékszem, a következő kép, hogy egy hordágyon fekszem és iszonyatosan nehezen veszem a levegőt, azt érzem, szétszakad a mellkasom. A mentős szerint az angyalok vigyáztak rám, mert repedt bordákkal, zúzódással „megúsztam” a becsapódást. Ha akkor törnek a bordáim és a tüdőmbe fúródnak, ma nem beszélgetnénk – elevenítette fel történetét Tóth Attila. Cikkünkben arról írtunk, a becsatolt biztonsági öv nem csak a járműből a kiesést, kirepülést akadályozza meg, de csökkenti a súlyos, illetve a halálos sérülések bekövetkezési esélyét is. Szeptember 18-a óta, amikortól már a VÉDA-kamerák is figyelik az öv használatát.