Isık Réka történetei életre kelnek a könyvtárban – ne maradj le a találkozóról!

Az őszi szünetben sem hagyja könyvek és programok nélkül az olvasás szerelmeseit a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár. A szünetben a diákokat is várják, új, érdekes és izgalmas könyvekkel. Október 31-én, pénteken író-olvasó találkozót szerveznek Isik Réka: Amíg megtalállak és az amíg lélegzem című kötetek szerzőjével. A találkozó 16.30-tól kezdődik a könyvtár kamaratermében.



Işık Réka

Isık Réka így ír magáról: Isık Réka néven alkotok és 2022-ben jelent meg az első regényem Amíg lélegzem címmel, amit ugyanebben az évben jelöltek az Év Könyvre díjra elsőkönyves kategóriában, és bejutott a legjobb tíz közé.

Ezután egy darabig nem írtam, aztán pár év kihagyás után úgy döntöttem, hogy folytatom az írói pályát és megjelentetem a második regényem. Ezt már saját kiadóval, az Éberség Kiadó gondozása alatt.

A kezdeti időkben az írás egyfajta terápia volt számomra, majd később szenvedéllyé nőtte ki magát. Az első könyvem a romantikus kategóriába tartozik, a következőben viszont már az érzelmek mellett megjelenik a bűnügyi vonal is.

A bántalmazás valamilyen formája végig kísérte életem nagy részét, emiatt egyfajta küldetésemnek tekintem, hogy olyan női karaktereket ábrázoljak, akik rengeteg megpróbáltatás után végre visszatalálnak önmagukhoz, határaik újra meghúzásával pedig lehetőségük nyílik egy boldogabb, kiegyensúlyozottabb életre. Jelenleg irodavezetőként dolgozom, és ha éppen nem írok, az időm nagy részét a kislányommal és a férjemmel töltöm.

Ha tehetem, szívesen olvasok, nyelveket tanulok, és mélyítem az önismeretem.