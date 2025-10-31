1 órája
Döbbenetes hír: ismeretlen holttestet találtak Nyíregyházán
Nincs különleges ismertetőjel, sőt, még a neme sem ismert. Tegnap, október 30-án került elő az ismeretlen holttest Nyíregyházán.
Nagyon keveset tudni a Nyíregyházán talált ismeretlen holttestről
Fotó: Illusztráció: MW-Archív
Megdöbbentő bejegyzésre bukkantunk a police.hu körözési oldalán: a felhívás szerint ismeretlen holttestet találtak október 30-án Nyíregyházán. A holttest körül sok a rejtély, hiszen semmilyen, az azonosítást segítő ismertetőjelről nincs információ, sőt a holttest neme sem ismert. Egy korábbi írásunkban részletesen is foglalkoztunk az azonosításra váró holttestekkel. Mint kiderült, az élettelen testek főként építkezéseken, erdőkben, folyópartokon kerülnek elő. A rendőrség hivatalos honlapján jelenleg 1145 ismeretlen holttest szerepel.
Így azonosítható be az ismeretlen holttest
A mostani eset azonban több okból is különös. A körözési listán ugyanis minden esetben feltüntetik a holttest megtalálásának időpontját, helyszínét, azt is, hogy a megtalált személy nő volt-e vagy férfi – ám vannak olyan esetek, amikor ez sem megállapítható, és az október 30-án megtalált holttestnél sem tüntették fel a biológiai nemet.
Az azonosítást segíti az is, hogy a körözési oldalon minden fontos jellemzőt leírnak, ami alapján valaki felismerheti a megtalált testet. Általában a holttestek ruházata mellett olvashatunk a jellegzetes hegekről, sebekről, sőt a tetoválásokról is. A jelenlegi esetben azonban nincs feltüntetve egyetlen sajátosság sem.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, amikor ismeretlen személyazonosságú holttest kerül elő, a rendőrség hatósági eljárást indít. A testet felboncolják, és ha az orvosszakértő idegenkezűségre utaló bizonyítékokat talál, büntetőeljárás indul. Amennyiben az azonosítás sikertelen, a körözést 90 (!) évig kell a nyilvántartásban tartani. A Nyíregyházán megtalált holttest ügyében megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban ezt írták: „A hivatkozott halálesetet közigazgatási eljárás keretén belül vizsgáljuk. Az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni”.
