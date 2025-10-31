Döbbenetes hír: ismeretlen holttestet találtak Nyíregyházán

Megdöbbentő bejegyzésre bukkantunk a police.hu körözési oldalán: a felhívás szerint ismeretlen holttestet találtak október 30-án Nyíregyházán. A holttest körül sok a rejtély, hiszen semmilyen, az azonosítást segítő ismertetőjelről nincs információ, sőt a holttest neme sem ismert. Egy korábbi írásunkban részletesen is foglalkoztunk az azonosításra váró holttestekkel. Mint kiderült, az élettelen testek főként építkezéseken, erdőkben, folyópartokon kerülnek elő. A rendőrség hivatalos honlapján jelenleg 1145 ismeretlen holttest szerepel.

Ismeretlen holttest a leggyakrabban építkezéseken, erdőkben vagy folyópartokon kerül elő

Illusztráció: Pixabay.hu

Így azonosítható be az ismeretlen holttest

A mostani eset azonban több okból is különös. A körözési listán ugyanis minden esetben feltüntetik a holttest megtalálásának időpontját, helyszínét, azt is, hogy a megtalált személy nő volt-e vagy férfi – ám vannak olyan esetek, amikor ez sem megállapítható, és az október 30-án megtalált holttestnél sem tüntették fel a biológiai nemet.

Az azonosítást segíti az is, hogy a körözési oldalon minden fontos jellemzőt leírnak, ami alapján valaki felismerheti a megtalált testet. Általában a holttestek ruházata mellett olvashatunk a jellegzetes hegekről, sebekről, sőt a tetoválásokról is. A jelenlegi esetben azonban nincs feltüntetve egyetlen sajátosság sem.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, amikor ismeretlen személyazonosságú holttest kerül elő, a rendőrség hatósági eljárást indít. A testet felboncolják, és ha az orvosszakértő idegenkezűségre utaló bizonyítékokat talál, büntetőeljárás indul. Amennyiben az azonosítás sikertelen, a körözést 90 (!) évig kell a nyilvántartásban tartani. A Nyíregyházán megtalált holttest ügyében megkerestük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban ezt írták: „A hivatkozott halálesetet közigazgatási eljárás keretén belül vizsgáljuk. Az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni”.