Karbantartás
2 órája
Zavaros lehet az ivóvíz a városban
A hétvégén, az éjszakai órákban dolgoznak majd a vízszolgáltató szakemberei.
A karbantartás miatt zavaros lehet az ivóvíz a hétvégén
Fotó: Illusztráció: Getty Images
Átmeneti vízzavarosodást és nyomáscsökkenést is tapasztalhatnak a baktalórántházi lakosok a hétvégén. Az önkormányzat közösségi oldalán arról számolt be, hogy október 4-én, szombaton és október 5-én, vasárnap az ivóvízhálózat mosatását végzik a vízszolgáltató munkatársai. A Tiszamenti Regionális Vízművek szakemberei mindkét napon 22 órától végzik a munkát, ezért a lakosság türelmét kérik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre