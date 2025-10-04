Zavaros lehet az ivóvíz a városban

Átmeneti vízzavarosodást és nyomáscsökkenést is tapasztalhatnak a baktalórántházi lakosok a hétvégén. Az önkormányzat közösségi oldalán arról számolt be, hogy október 4-én, szombaton és október 5-én, vasárnap az ivóvízhálózat mosatását végzik a vízszolgáltató munkatársai. A Tiszamenti Regionális Vízművek szakemberei mindkét napon 22 órától végzik a munkát, ezért a lakosság türelmét kérik.