Sárgás-barnás és büdös helyett hamarosan tiszta vizet önthetnek a pohárba ezen a két nyírségi településen

Évtizedes probléma a nem megfelelő ivóvízminőség Tiszavasvárosiban és Szorgalmatoson, amire végre sikerül megoldást találni a Svájci Alap támogatásával. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. új ivóvíz-tisztítási technilógiát épít ki, és az ezekhez tartozó fejlesztések, valamint a vízvezetékek rekonstrukciója után a nyírségi településeken élők vas-, mangán- és ammóniamentes vizet ihatnak, és a jövőben az ellátásban sem lesz fennakadás. A fejlesztésre fordítható összes közel 758 millió forint, melynek 15 százaléka – 113,7 millió forint – hazai forrás.

Az ivóvízminőség javítását, az elavult technológiák és rendszerek modernizálását célzó beruházás kezdődött Tiszavasváriban és Szorgalmatoson csütörtökön. A nyitórendezvényen V. Németh Zsolt államtitkár elmondta: az emberek joggal várják el, hogy otthonukban tiszta, jó minőségű ivóvíz folyjon a csapból

Fotó: Bozsó Katalin

Természetes igény a megfelelő ivóvízminőség

Tiszavasváriban mérföldkőhöz érkezik a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése: egy olyan beruházás indul el, amely hosszú évek problémáira ad tartós megoldást, és amely egyszerre szól a mindennapok biztonságáról, környezetünk védelméről és a jövő generációk iránti felelősségről

– hangsúlyozta a beruházás csütörtöki nyitórendezvényén V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Kifejtette: Tiszavasváriban több mint 12 ezer ember él, akik joggal várják el – ahogy a szorgalmatosiak is –, hogy otthonukban tiszta, jó minőségű ivóvíz folyjon a csapból, az elmúlt években azonban ez a természetesnek tűnő elvárás sokszor nehézségekbe ütközött.

– Nemrégiben készült egy országos felmérés a csapvízfogyasztási szokásainkról, és kiderült, hogy az embereknek az ivóvíznek az íze a legfontosabb. Nos, Tiszavasvári az elmúlt időszakban nem javította ezt a statisztikát, mert a víztermelő kutak és a tisztítási technológia elöregedett, a hálózat egyik része már nem tudta biztosítani a megfelelő ivóvízminőséget, a vas- és magántartalom, a hálózat anyagából fakadó problémák mind-mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a víz nem egy magától értetődő ajándék, hanem érték, amivel törődnünk kell. Ma új fejezetet nyitunk, hiszen

a svájci-magyar együttműködési program támogatásával,

a magyar állam társfinanszírozásával,

a Nemzeti Vízművek Zrt. és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakmai irányításával

olyan fejlesztés valósulhat meg, amely hosszú távon biztosítja Tiszavasvári jó minőségű ivóvízellátását. Ez nem csupán technológiai beruházás, sokkal inkább bizalomépítés, közösség a szolgáltató lakosság és az állam, az önkormányzat és a nemzetközi partnerek között.

A víz számunkra nemcsak természeti erőforrás, hanem nemzeti kincs. Aki a vízről gondoskodik, az az életet védi

– hangsúlyozta V. Németh Zsolt államtitkár.