21 perce
Sárgás-barnás és büdös helyett hamarosan tiszta vizet önthetnek a pohárba ezen a két nyírségi településen
Régóta várt beruházás kezdődik Tiszavasváriban és Szorgalmatoson. A két nyírségi településen ivóvízminőség-javító fejlesztések indulnak a Svájci Alap támogatásával, a kormány társfinanszírozásával több mint 750 millió forintból.
Évtizedes probléma a nem megfelelő ivóvízminőség Tiszavasvárosiban és Szorgalmatoson, amire végre sikerül megoldást találni a Svájci Alap támogatásával. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. új ivóvíz-tisztítási technilógiát épít ki, és az ezekhez tartozó fejlesztések, valamint a vízvezetékek rekonstrukciója után a nyírségi településeken élők vas-, mangán- és ammóniamentes vizet ihatnak, és a jövőben az ellátásban sem lesz fennakadás. A fejlesztésre fordítható összes közel 758 millió forint, melynek 15 százaléka – 113,7 millió forint – hazai forrás.
Természetes igény a megfelelő ivóvízminőség
Tiszavasváriban mérföldkőhöz érkezik a víziközmű-szolgáltatás fejlesztése: egy olyan beruházás indul el, amely hosszú évek problémáira ad tartós megoldást, és amely egyszerre szól a mindennapok biztonságáról, környezetünk védelméről és a jövő generációk iránti felelősségről
– hangsúlyozta a beruházás csütörtöki nyitórendezvényén V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Kifejtette: Tiszavasváriban több mint 12 ezer ember él, akik joggal várják el – ahogy a szorgalmatosiak is –, hogy otthonukban tiszta, jó minőségű ivóvíz folyjon a csapból, az elmúlt években azonban ez a természetesnek tűnő elvárás sokszor nehézségekbe ütközött.
– Nemrégiben készült egy országos felmérés a csapvízfogyasztási szokásainkról, és kiderült, hogy az embereknek az ivóvíznek az íze a legfontosabb. Nos, Tiszavasvári az elmúlt időszakban nem javította ezt a statisztikát, mert a víztermelő kutak és a tisztítási technológia elöregedett, a hálózat egyik része már nem tudta biztosítani a megfelelő ivóvízminőséget, a vas- és magántartalom, a hálózat anyagából fakadó problémák mind-mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a víz nem egy magától értetődő ajándék, hanem érték, amivel törődnünk kell. Ma új fejezetet nyitunk, hiszen
- a svájci-magyar együttműködési program támogatásával,
- a magyar állam társfinanszírozásával,
- a Nemzeti Vízművek Zrt. és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szakmai irányításával
olyan fejlesztés valósulhat meg, amely hosszú távon biztosítja Tiszavasvári jó minőségű ivóvízellátását. Ez nem csupán technológiai beruházás, sokkal inkább bizalomépítés, közösség a szolgáltató lakosság és az állam, az önkormányzat és a nemzetközi partnerek között.
A víz számunkra nemcsak természeti erőforrás, hanem nemzeti kincs. Aki a vízről gondoskodik, az az életet védi
– hangsúlyozta V. Németh Zsolt államtitkár.
Fontos a közösségek szemléletformálása is
Alexander Renggli, Svájc magyarországi nagykövete köszöntőjében kiemelte: Svájc elkötelezett Európa sikere és közös értékeink tiszteletben tartása iránt. A Svájci Alap révén tevőlegesen hozzájárulnak a partnerországok, köztük Magyarország fenntartható fejlődéséhez, a környezet minőségének és társadalmaink jólétének javításához. Fontos előrelépés, hogy a svájci fél a magyar hatóságok által javasolt támogatási intézkedéseket maradéktalanul jóváhagyta, és megkezdődhetett a megvalósítás fázisa.
– A magyarországi ivóvízminőség-javító program keretében 15,9 millió svájci frankot, azaz közel 6,6 milliárd forint támogatást biztosítunk, ezek a források 100 százalékban a kevésbé fejlett régiókba jutnak. Összesen kilenc település kap támogatást az ivóvízellátás fejlesztésére, a vas- és mangántartalom csökkentésére összesen 9 millió svájci frank, vagyis mintegy 3,7 milliárd forint értékben, magyar és svájci költségvetési forrásból. Tiszavasvári és Szorgalmatos esetében hozzávetőlegesen 640 millió forintos támogatást biztosítunk a fejlesztésekhez – ismertette a nagykövet. Alexander Renggli rámutatott: a hozzáférés a tiszta vízhez alapvető emberi jog, és ezt minden állampolgár természetes elvárása, ennek ellenére még a fejlett világban is sokan csak korlátozottan jutnak vezetékes ivóvízhez, és számos településen jelent problémát a víz minősége.
Ivóvízminőség javítás TiszavasváribanFotók: Bozsó Katalin
– A vas-, illetve mangánszennyezés a fogyasztók által is szemmel látható kihívást jelenthet a víziközművek számára. A közművek, a berendezések, a technológiák és eljárások idővel elavulnak, ezért rendszeres felújításra szorulnak. A lakosság ellátása tiszta ivóvízzel és a környezet megóvása érdekében beruházásokra van szükség – a maga eszközeivel ezt a két célt szolgálja a jelenlegi program. Vizeink védelme fontos feladatunk; ezzel óvjuk a felnövekvő generációk életesélyeit, tudva, hogy a meglévő közüzemi hálózatok fenntartásának egyre növekvő költségeit nyilvánvalóan nehéz fedezni. A víziközmű-szolgáltatók közvetlenül szembesülnek ezzel a problémával, hiszen a lakosság és a vállalkozások nemcsak Magyarországon, hanem legtöbb európai országban is érzékenyek az áremelkedésekre, mindemelle elvárják a szolgáltatóktól a tiszta víz biztosítását. Elengedhetetlen, hogy mindezeknek a tudatában legyünk, ezért vonjuk be a társadalmat a projektbe. Meggyőződésünk, hogy a siker érdekében különösen fontos a szemléletformálás a helyi közösségekben.
Bár Svájcban megfelelő a vízellátás, és még nem kellett olyan súlyos aszályokkal szembesülnünk, mint amilyenekkel Magyarország az elmúlt években küzdött, Európa országainak az eddigieknél jobban fel kell készülniük az éghajlatváltozás következményeire, a vízkészleteinkre gyakorolt hatására. Mindemellett továbbra is fontos, hogy megfelelő megoldásokat találjunk az ivóvíz minőségének javítására.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Megújul a tiszavasvári víztorony
Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője elmondta: valóban mérföldkőhöz érkeztek Tiszavasváriban és Szorgalmatoson, régóta húzódó probléma oldódik meg a fejlesztéssel. Megjegyezte: az elmúlt években Rakamazon és Timáron, valamint Tiszadobon és Tiszadadán is volt ivóvízminőség-javító beruházás.
A nyitórendezvényen elhangzott: a 758 millió forintos keretösszegből mintegy 600 milliót a nyersvízkinyerési- és tisztítási techológia fejlesztésére fordítják, de része a programnak a tiszavasvári ivóvízhálózat és a városi víztorony helyreállítása is.
Elő a fürdőgatyót és irány az élményfürdő! Vessük bele magunkat a nyíregyházi programtornádóba!
Anita azt hitte, boldogulni jön Szabolcsba – éheztették, kínozták, végül belehalt a mérhetetlen szenvedésbe