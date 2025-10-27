október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt vannak az első példányok

1 órája

Hazánkban is megjelent a repülő kullancs! Kampós lábával mutatja meg, mi az igazi fájdalom

Címkék#Európában#Lakatos Bertalan#különleges#rovar#Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület

A Lipoptena fortisetosa eredetileg Kelet-Ázsiában, elsősorban Japánban, Koreában és Kínában őshonos. A japán szarvaskullancs-légy hazánkban is megjelent.

Szon.hu

Egy aprócska, de annál kitartóbb betolakodó kavarta fel a magyar természetkutatókat, mégpedig a japán szarvaskullancs-légy. A Túrkevén megrendezett Biodiverzitás Napokon a szakemberek azt hitték, csupán szokásos rovarrajzással van dolguk, miközben furcsa, zavaróan „ragaszkodó” legyek lepték el őket - számol be róla a turistamagazin.hu.

a japán szarvaskullancs-légy megjelent hazánkban is
A japán szarvaskullancs-légy lábai kampósak, így harapása fájdalmas Fotó: turista.hu

A japán szarvaskullancs-légy első hazait példányait találták meg 

A kis vérszívók nemcsak rászálltak az emberekre, hanem makacsul kapaszkodtak is, mintha a terepmunka részei lennének. A kellemetlen élményből végül tudományos szenzáció lett. A begyűjtött példányokat a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményében vizsgálták meg alaposan. A mikroszkóp alatt hamar világossá vált, hogy a tudósok valami különlegeset találtak: a japán szarvas-kullancslégy (Lipoptena fortisetosa) első hazai példányait – derült ki a Folia entomologica hungarica Facebook-oldal bejegyzéséből. Ez a faj eddig Ázsiában és néhány nyugat-európai országban volt ismert, most azonban Magyarországon is megvetette a lábát.

A tuzséri szakember beszélt nekünk a kis vérszívók tulajdonságairól

Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület vezetője portálunknak elárulta, 

a japán szarvaskullancs-légy eredetileg Japánba, Koreában és Kínában őshonos, Európában nemrégiben jelent meg, a szakcikkek olaszországi és németországi felbukkanásról számoltak be.

Hozzátette, kontinensünk belsejébe vélhetően különféle nagyvadakkal (szarvas, őzek) együtt érkezhettek be.

Bár az japán szarvaskullancs-légy elsősorban emlősök vérével táplálkozik, ha lehetőségük adódik, az embert is megtámadják. Mivel kampós lábaik vannak, a harapásuk meglehetősen fájdalmas, ám a kutatók szerint eddig nem bizonyított, hogy bármiféle veszélyes betegséget terjesztenének.

Újabb jel a változó klímáról

Az agroinform.hu témában megjelent cikke úgy fogalmaz: kutatók szerint a japán szarvas-kullancslégy magyarországi megjelenése nem csupán egy egzotikus rovarfaj érkezését jelzi, hanem a természet átalakulásának kézzelfogható bizonyítéka. A klímaváltozás hatására az állatfajok új élőhelyeket keresnek, a melegebb telek és a hosszabb vegetációs időszak pedig kedvez az olyan invazív fajok megtelepedésének, amelyek korábban nem tudtak volna átvészelni egy magyar telet.

A japán szarvas-kullancslégy így a globális ökológiai folyamatok egyik apró, de figyelmeztető tünete: a természetes határok elmosódnak, és az ökoszisztémák folyamatosan újrarendeződnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu