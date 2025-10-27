1 órája
Hazánkban is megjelent a repülő kullancs! Kampós lábával mutatja meg, mi az igazi fájdalom
A Lipoptena fortisetosa eredetileg Kelet-Ázsiában, elsősorban Japánban, Koreában és Kínában őshonos. A japán szarvaskullancs-légy hazánkban is megjelent.
Egy aprócska, de annál kitartóbb betolakodó kavarta fel a magyar természetkutatókat, mégpedig a japán szarvaskullancs-légy. A Túrkevén megrendezett Biodiverzitás Napokon a szakemberek azt hitték, csupán szokásos rovarrajzással van dolguk, miközben furcsa, zavaróan „ragaszkodó” legyek lepték el őket - számol be róla a turistamagazin.hu.
A japán szarvaskullancs-légy első hazait példányait találták meg
A kis vérszívók nemcsak rászálltak az emberekre, hanem makacsul kapaszkodtak is, mintha a terepmunka részei lennének. A kellemetlen élményből végül tudományos szenzáció lett. A begyűjtött példányokat a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményében vizsgálták meg alaposan. A mikroszkóp alatt hamar világossá vált, hogy a tudósok valami különlegeset találtak: a japán szarvas-kullancslégy (Lipoptena fortisetosa) első hazai példányait – derült ki a Folia entomologica hungarica Facebook-oldal bejegyzéséből. Ez a faj eddig Ázsiában és néhány nyugat-európai országban volt ismert, most azonban Magyarországon is megvetette a lábát.
A tuzséri szakember beszélt nekünk a kis vérszívók tulajdonságairól
Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület vezetője portálunknak elárulta,
a japán szarvaskullancs-légy eredetileg Japánba, Koreában és Kínában őshonos, Európában nemrégiben jelent meg, a szakcikkek olaszországi és németországi felbukkanásról számoltak be.
Hozzátette, kontinensünk belsejébe vélhetően különféle nagyvadakkal (szarvas, őzek) együtt érkezhettek be.
Bár az japán szarvaskullancs-légy elsősorban emlősök vérével táplálkozik, ha lehetőségük adódik, az embert is megtámadják. Mivel kampós lábaik vannak, a harapásuk meglehetősen fájdalmas, ám a kutatók szerint eddig nem bizonyított, hogy bármiféle veszélyes betegséget terjesztenének.
Újabb jel a változó klímáról
Az agroinform.hu témában megjelent cikke úgy fogalmaz: kutatók szerint a japán szarvas-kullancslégy magyarországi megjelenése nem csupán egy egzotikus rovarfaj érkezését jelzi, hanem a természet átalakulásának kézzelfogható bizonyítéka. A klímaváltozás hatására az állatfajok új élőhelyeket keresnek, a melegebb telek és a hosszabb vegetációs időszak pedig kedvez az olyan invazív fajok megtelepedésének, amelyek korábban nem tudtak volna átvészelni egy magyar telet.
A japán szarvas-kullancslégy így a globális ökológiai folyamatok egyik apró, de figyelmeztető tünete: a természetes határok elmosódnak, és az ökoszisztémák folyamatosan újrarendeződnek.
