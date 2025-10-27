Hazánkban is megjelent a repülő kullancs! Kampós lábával mutatja meg, mi az igazi fájdalom

Egy aprócska, de annál kitartóbb betolakodó kavarta fel a magyar természetkutatókat, mégpedig a japán szarvaskullancs-légy. A Túrkevén megrendezett Biodiverzitás Napokon a szakemberek azt hitték, csupán szokásos rovarrajzással van dolguk, miközben furcsa, zavaróan „ragaszkodó” legyek lepték el őket - számol be róla a turistamagazin.hu.

A japán szarvaskullancs-légy lábai kampósak, így harapása fájdalmas Fotó: turista.hu

A japán szarvaskullancs-légy első hazait példányait találták meg

A kis vérszívók nemcsak rászálltak az emberekre, hanem makacsul kapaszkodtak is, mintha a terepmunka részei lennének. A kellemetlen élményből végül tudományos szenzáció lett. A begyűjtött példányokat a Magyar Természettudományi Múzeum Kétszárnyúak gyűjteményében vizsgálták meg alaposan. A mikroszkóp alatt hamar világossá vált, hogy a tudósok valami különlegeset találtak: a japán szarvas-kullancslégy (Lipoptena fortisetosa) első hazai példányait – derült ki a Folia entomologica hungarica Facebook-oldal bejegyzéséből. Ez a faj eddig Ázsiában és néhány nyugat-európai országban volt ismert, most azonban Magyarországon is megvetette a lábát.