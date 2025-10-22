Játékos tanulás és szakmai együttműködés – Ovi–Suli Konferencia a Gárdonyiban

Az Ovi–Suli Konferencia célja az volt, hogy a résztvevők játékos, élményszerű módon kapjanak betekintést az iskola pedagógiai kultúrájába és a Gárdonyis tanítási-tanulási folyamatokba. A csapatok állomásról állomásra haladva oldották meg a feladatokat, miközben megtapasztalták, hogyan épülnek egymásra az óvodai és iskolai nevelési elvek. A Gárdonyi Géza Tagintézmény számára kiemelten fontos a helyi óvodákkal való együttműködés, hiszen a sikeres iskolakezdés alapja a közös pedagógiai szemlélet és az egymást támogató szakmai közösség.