2 órája
Játékos tanulás és szakmai együttműködés – Ovi–Suli Konferencia a Gárdonyiban
A Gárdonyi Géza Tagintézmény ezen a héten rendezte meg Ovi–Suli Konferenciáját, amelynek középpontjában az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése állt.
Az Ovi–Suli Konferencia célja az volt, hogy a résztvevők játékos, élményszerű módon kapjanak betekintést az iskola pedagógiai kultúrájába és a Gárdonyis tanítási-tanulási folyamatokba. A csapatok állomásról állomásra haladva oldották meg a feladatokat, miközben megtapasztalták, hogyan épülnek egymásra az óvodai és iskolai nevelési elvek. A Gárdonyi Géza Tagintézmény számára kiemelten fontos a helyi óvodákkal való együttműködés, hiszen a sikeres iskolakezdés alapja a közös pedagógiai szemlélet és az egymást támogató szakmai közösség.
Interaktív szakmai fórum a GárdonyibanFotók: Sipeki Péter
