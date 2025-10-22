október 22., szerda

Előd névnap

+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai nap

1 órája

Játékos tanulás és szakmai együttműködés – Ovi–Suli Konferencia a Gárdonyiban

Címkék#szakmai nap#Nyíregyháza#Gárdonyi Géza Tagintézmény

A Gárdonyi Géza Tagintézmény ezen a héten rendezte meg Ovi–Suli Konferenciáját, amelynek középpontjában az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése állt.

Szon.hu

Az Ovi–Suli Konferencia célja az volt, hogy a résztvevők játékos, élményszerű módon kapjanak betekintést az iskola pedagógiai kultúrájába és a Gárdonyis tanítási-tanulási folyamatokba. A csapatok állomásról állomásra haladva oldották meg a feladatokat, miközben megtapasztalták, hogyan épülnek egymásra az óvodai és iskolai nevelési elvek. A Gárdonyi Géza Tagintézmény számára kiemelten fontos a helyi óvodákkal való együttműködés, hiszen a sikeres iskolakezdés alapja a közös pedagógiai szemlélet és az egymást támogató szakmai közösség.

Interaktív szakmai fórum a Gárdonyiban

Fotók: Sipeki Péter

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu