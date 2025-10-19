Jégeső csapott le Szabolcs vármegyére! - Videó!

Jégeső Szabolcsban. Szombaton hirtelen jégeső érte el Tarpát, amit több környező településen is tapasztaltak.

Forrás: haromhatar.hu!Balogh Livi

Szombaton jégeső sújtotta Tarpát, amiről videófelvétel is megjelent az egyik közösségi oldalon. A kommentek tanúsága szerint nem csak Tarpa, hanem több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település is kapott az égi áldásból. A jég főként kisebb szemű volt, de helyenként sűrűn hullott, meglepve a térség lakóit.

Délutáni jegeseső Tarpán

- írták a videóhoz, amely a haromhatar.hu közösségi oldalán jelent meg

A bejegyzéshez több komment is érkezett, mások is jelezték, bizony ők is kaptak a jégből. Jándon, Ököritófülpösön, Kisvarsányban és Fehérgyarmaton is hullott jég – főként aprószemű, de intenzív záporokkal kísérve.

Jándon is volt aprószemű jég. Egy kevés Fehérgyarmaton is volt, nagyon kopogott a tetőn. Ököritón is volt, szerencsére apró szemű volt és nem tartott sokáig! Egy kevés Kisvarsányban is volt.

- írták a kommentelők.

Videó: haromhatar.hu/ Videó: Balogh Livi

