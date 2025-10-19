2 órája
Jégeső csapott le Szabolcs vármegyére! - Videó!
Több település is kapott belőle. Jégeső Szabolcsban.
Jégeső Szabolcsban. Szombaton hirtelen jégeső érte el Tarpát, amit több környező településen is tapasztaltak.
Szombaton jégeső sújtotta Tarpát, amiről videófelvétel is megjelent az egyik közösségi oldalon. A kommentek tanúsága szerint nem csak Tarpa, hanem több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település is kapott az égi áldásból. A jég főként kisebb szemű volt, de helyenként sűrűn hullott, meglepve a térség lakóit.
Jégeső Szabolcsban
Délutáni jegeseső Tarpán
- írták a videóhoz, amely a haromhatar.hu közösségi oldalán jelent meg
A bejegyzéshez több komment is érkezett, mások is jelezték, bizony ők is kaptak a jégből. Jándon, Ököritófülpösön, Kisvarsányban és Fehérgyarmaton is hullott jég – főként aprószemű, de intenzív záporokkal kísérve.
Jándon is volt aprószemű jég.
Egy kevés Fehérgyarmaton is volt, nagyon kopogott a tetőn.
Ököritón is volt, szerencsére apró szemű volt és nem tartott sokáig!
Egy kevés Kisvarsányban is volt.
- írták a kommentelők.
Videó: haromhatar.hu/ Videó: Balogh Livi
Ez is érdekelheti:
Kerítésnek csapódott egy autó a szabolcsi településen - Mentők és tűzoltók rohantak az esethez!
Úgy repkedtek a büntetések Szabolcsban, mint madarak az égen: volt olyan autós, akit egy nap alatt kétszer bírságoltak meg
Az elmúlás és a halál szele is megcsapta már a nyíregyházi műtárgyszakértőt, aki megdöbbentő családi drámákról mesélt