Mai évfordulók
32 perce

Jégeső csapott le Szabolcs vármegyére! - Videó!

Címkék#jég#időjárás#jégeső#Tarpa

Több település is kapott belőle. Jégeső Szabolcsban.

Szon.hu

Jégeső Szabolcsban. Szombaton hirtelen jégeső érte el Tarpát, amit több környező településen is tapasztaltak.

jégeső Szabolcsban
Jégeső Szabolcsban. 
Forrás: haromhatar.hu!Balogh Livi

Szombaton jégeső sújtotta Tarpát, amiről videófelvétel is megjelent az egyik közösségi oldalon. A kommentek tanúsága szerint nem csak Tarpa, hanem több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település is kapott az égi áldásból. A jég főként kisebb szemű volt, de helyenként sűrűn hullott, meglepve a térség lakóit.

Jégeső Szabolcsban

Délutáni jegeseső Tarpán

 - írták a videóhoz, amely a haromhatar.hu közösségi oldalán jelent meg

A bejegyzéshez több komment is érkezett, mások is jelezték, bizony ők is kaptak a jégből. Jándon, Ököritófülpösön, Kisvarsányban és Fehérgyarmaton is hullott jég – főként aprószemű, de intenzív záporokkal kísérve.

Jándon is volt aprószemű jég.

Egy kevés Fehérgyarmaton is volt, nagyon kopogott a tetőn.

Ököritón is volt, szerencsére apró szemű volt és nem tartott sokáig!

Egy kevés Kisvarsányban is volt.

 - írták a kommentelők.

Videó: haromhatar.hu/ Videó: Balogh Livi

