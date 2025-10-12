október 12., vasárnap

Az Orfeusz lelke, motorja

1 órája

Jeles Antalné generációkkal szerettette meg az éneklést Csengerben

Címkék#Csenger#Forján Zsolt#Orfeusz Egyesület#Vass Lajos Népzenei Szövetség

Generációkkal szerettette meg az éneklést, a népdalokat, a népzenét. Elismerték Jeles Antalné áldozatos munkáját.

L. Tóth Lajos
Jeles Antalné generációkkal szerettette meg az éneklést Csengerben

Vass Lajos Elismerő Plakettet vehetett át az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen Csengerben Jeles Antalné, a szatmári városban működő Orfeusz Egyesület művészeti vezetője. Az Orfeusz vezetője Éva néni – ahogy Csengerben a legtöbben ismerik – pedagógusként generációkkal szerettette meg az éneklést, s ezen belül a népdalokat, a népzenét is. Ezt a misszióját nyugdíjasként az Orfeusz Egyesület vezetőjeként is folytatta, folytatja.  

Jeles Antalné Csenger
Jeles Antalné munkáját elismerték Fotó: Kákos Dávid


Jeles Antalné ápolja a hagyományokat

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 2015-ben, megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Vass Lajos Elismerő Plakett díjat alapított, mely elismerés a néphagyományok ápolásáért, a népzene területén végzett több évtizeden át tartó elhivatott szerepvállalásért, kimagasló tevékenységért ítélhető oda.

 


A rangos elismerést a Szamos menti város sportcsarnokában megtartott ünnepségen Tóth Gyula, a Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi tagja adta át Jeles Antalnénak, akit Forján Zsolt polgármester is köszöntött, méltatva több évtizedes, kulturális, művészeti területén végzett munkáját.

 

 

