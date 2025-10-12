Jeles Antalné generációkkal szerettette meg az éneklést Csengerben

Vass Lajos Elismerő Plakettet vehetett át az idősek világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen Csengerben Jeles Antalné, a szatmári városban működő Orfeusz Egyesület művészeti vezetője. Az Orfeusz vezetője Éva néni – ahogy Csengerben a legtöbben ismerik – pedagógusként generációkkal szerettette meg az éneklést, s ezen belül a népdalokat, a népzenét is. Ezt a misszióját nyugdíjasként az Orfeusz Egyesület vezetőjeként is folytatta, folytatja.

Jeles Antalné munkáját elismerték Fotó: Kákos Dávid



Jeles Antalné ápolja a hagyományokat

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 2015-ben, megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Vass Lajos Elismerő Plakett díjat alapított, mely elismerés a néphagyományok ápolásáért, a népzene területén végzett több évtizeden át tartó elhivatott szerepvállalásért, kimagasló tevékenységért ítélhető oda.



A rangos elismerést a Szamos menti város sportcsarnokában megtartott ünnepségen Tóth Gyula, a Vass Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi tagja adta át Jeles Antalnénak, akit Forján Zsolt polgármester is köszöntött, méltatva több évtizedes, kulturális, művészeti területén végzett munkáját.