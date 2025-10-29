Jogosítvány: új képzési elemek jelentek meg, az érvényesség is módosul, de ez még nem minden

Elfogadták az Európai Parlament képviselői a jogosítványok uniós szabályozásának reformját. A reformcsomag új előírásokat vezet be a kezdő járművezetőkre, a digitális jogosítványra és vezetéstől eltiltásra is. Az új szabályokkal a döntéshozók célja az európai közlekedésbiztonság javítása, illetve az EU közútjain bekövetkező halálos balesetek számának csökkentése – olvasható az Európai Parlament sajtóközleményében.

A jogosítvány megreformálása a kezdő vezetőket is érinteni fogja

Illusztráció: MTI

Hosszabb ideig lehet érvényes a jogosítvány

Jelenleg közel 20 ezren veszítik életüket évente az unió közútjain, éppen ezért a jogalkotók úgy látták, átfogó és rendszerszintű reformra van szükség, s az új csomag a közlekedés számos pontját érinti az alapoktól egészen a szankciókig:

Új képzési követelmények

15 évre nő egyes jogosítványok érvényessége

Digitális vezetői engedély lép a hagyományos helyébe

A vezetéstől eltiltás elől külföldön sem lesz menekvés

A technológia fejlődésével a szakemberek időszerűnek látták a járművezető-képzés megújítását is.

Az uniós reform értelmében a jövőben olyan témák is helyet kapnak a képzésben, mint a vezetéstámogató rendszerek, az ajtók biztonságos nyitása, vagy éppen a telefonhasználat okozta figyelemelterelés veszélye. A képviselők kérésére az új képzési és vizsgakövetelmények nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a kockázatokra, különösen a gyalogosokkal, a gyermekekkel, a kerékpárosokkal és más veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban.

A jogosítványok érvényessége is megnő: a személygépkocsi és motorkerékpárok esetében 15 évre. Ugyanakkor a tagállamok lehetőséget kapnak az érvényességi idő 10 évre csökkentésére, amennyiben a vezetői engedélyt személyazonosító okmányként is használják – ahogy azt jelenleg is teszik hazánkban.