Jogosítvány: új képzési elemek jelentek meg, az érvényesség is módosul, de ez még nem minden
Továbbra is sok a halálos baleset az EU közútjain, ezért reformokra van szükség. Az új szabályok a digitális jogosítvány mellett a kezdő vezetőket is érintik.
Rengeteg változást hoz az Európai Parlament jogosítványreformja
Elfogadták az Európai Parlament képviselői a jogosítványok uniós szabályozásának reformját. A reformcsomag új előírásokat vezet be a kezdő járművezetőkre, a digitális jogosítványra és vezetéstől eltiltásra is. Az új szabályokkal a döntéshozók célja az európai közlekedésbiztonság javítása, illetve az EU közútjain bekövetkező halálos balesetek számának csökkentése – olvasható az Európai Parlament sajtóközleményében.
Hosszabb ideig lehet érvényes a jogosítvány
Jelenleg közel 20 ezren veszítik életüket évente az unió közútjain, éppen ezért a jogalkotók úgy látták, átfogó és rendszerszintű reformra van szükség, s az új csomag a közlekedés számos pontját érinti az alapoktól egészen a szankciókig:
- Új képzési követelmények
- 15 évre nő egyes jogosítványok érvényessége
- Digitális vezetői engedély lép a hagyományos helyébe
- A vezetéstől eltiltás elől külföldön sem lesz menekvés
A technológia fejlődésével a szakemberek időszerűnek látták a járművezető-képzés megújítását is.
Az uniós reform értelmében a jövőben olyan témák is helyet kapnak a képzésben, mint a vezetéstámogató rendszerek, az ajtók biztonságos nyitása, vagy éppen a telefonhasználat okozta figyelemelterelés veszélye. A képviselők kérésére az új képzési és vizsgakövetelmények nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a kockázatokra, különösen a gyalogosokkal, a gyermekekkel, a kerékpárosokkal és más veszélyeztetett úthasználókkal kapcsolatban.
A jogosítványok érvényessége is megnő: a személygépkocsi és motorkerékpárok esetében 15 évre. Ugyanakkor a tagállamok lehetőséget kapnak az érvényességi idő 10 évre csökkentésére, amennyiben a vezetői engedélyt személyazonosító okmányként is használják – ahogy azt jelenleg is teszik hazánkban.
Nagyobb szigor a kezdő vezetőkkel szemben
Szintén újdonság, hogy a jövőben próbaidőt határoznak meg a kezdő vezetőknek. Az uniós szabályozás két évet határozott meg, s ebben az időszakban szigorúbb szabályok vonatkoznak majd a „friss jogosítványosokra”. Ők komolyabb szankciókra számíthatnak, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt vezetnek, vagy ha nem használják a biztonsági övet és a gyermekbiztonsági rendszereket.
Magyarországon már 17 éves korban is lehet B kategóriás jogosítványt szerezni – ez továbbra is megmarad – azonban a fiatalok 18 éves korukig csak egy tapasztalt járművezető kíséretében vezethetnének. E szigorról megkérdeztünk egy gépjármű-szakoktatót is, hogy megtudjuk, a vármegyei utakon is tapasztalhatók-e azok a jelenségek, amik miatt a döntéshozók szigorítottak a szabályokon. Azt sem szabad elfelejteni, hogy hazánkban jelenleg is létezik a kezdő vezetői engedély, de más szabályokkal.
A korábban baleseti helyszínelőként dolgozó Tar Béla szerint valóban szükség van a fiatalok „megregulázásra”, mert egyre többen vannak, akik túlzott önbizalommal közlekednek a friss jogosítvány birtokában.
Itthon is szükséges a markánsabb büntetés
Az aktuális magyar szabályok szerint a megszerzett B kategóriás jogosítvány két évig számít kezdő vezetői engedélynek. Ebben az időszakban a jogosítvány birtokosa nem vontathat utánfutót, illetve 18 éves koráig nem vezethet külföldön. Más tilalom jelenleg nincs, éppen ezért támogatom, hogy erőteljesebben szankcionálják, ha valaki kezdőként súlyos kihágást követ el.
Sajnos erre nagy szükség is van, mert gyakran tapasztaljuk, hogy a jogosítvány megszerzése után nem sokkal elbízzák magukat a fiatalok. Nem tartják be a szabályokat, gyorsan hajtanak, és ebből sok baleset is származik – hívta fel a figyelmet Tar Béla, aki helyszínelőként dolgozott is olyan tragédiánál, ami a fentebb felsorolt okok miatt következett be.
– A sofőr érettségire kapta az autóját, azelőtt néhány hónappal vizsgázott. Ittasan ült a volán mögé, rendkívül gyorsan hajtott, majd az utasaival az árokba csapódott. A három fiatal belehalt a balesetbe – elevenítette fel a sokkoló esetet a gépjármű-szakoktató.
Tar Bélának további példákért nem kellett a múltba révednie, hiszen alig néhány napja sodorta veszélybe őt és a tanulóját egy másik vakmerő ifjú sofőr. A járművezető egy beláthatatlan kanyarban kezdett előzésbe, és csak a tanulóautó lefékezésével sikerült elkerülni a frontális balesetet.
Kivételek persze mindig vannak, de nem véletlen, hogy ilyen átfogó reform mellett döntöttek az Európai Parlament képviselői. Az új szabályok hazai gyakorlatba átültetésére három éve van az uniós tagállamoknak.
