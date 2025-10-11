október 11., szombat

Évforduló

40 perce

35 éve a vállalkozások szolgálatában – jubileumot ünnepelt a PRIMOM Alapítvány

Címkék#PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány#szervezet#jubileum

A PRIMOM az egyik kiemelkedő, megyei szintű vállalkozásélénkítő szervezet a régióban, amely már hosszú múltra tekint vissza.

Szon.hu

Megalakulásának 35. évfordulóját ünnepelte a vármegyei PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány péntek este a T.É.R. Rendezvényközpontban.

PRIMOM gála

Fotók: Sipeki Péter

Az alapítvány hangsúlyt helyez a gazdaság fejlesztésére a vármegyében, a KKV-k megerősítésére és a külpiaci kilépések támogatására. Az, hogy mikrohiteleket is nyújtanak, különösen abban segíthet, hogy kisebb, induló vállalkozások is hozzáférjenek forráshoz, amit máshol nem kapnának meg. A PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány célja továbbra is, hogy támogassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kis- és középvállalkozások fejlődését, különösen pénzügyi, tanácsadási és infrastrukturális eszközökkel.

