Nyíregyháza
11 perce
Ott hevert az Északi körúton – egy nő nem sétált el mellette, mint sokan mások! (fotókkal)
Ott hevert a kabát.
Forrás: Nyíregyházán hallottam!
A Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban osztotta meg a képeket egy hölgy, aki egy kabátra lett figyelmes az Északi körút 16. szám környékén. Sokan valószínűleg elsétáltak mellette, ő azonban megállt, és posztolt róla.
Kabátot talált
„Sziasztok! Az Északi körút 16. szám körül találtam egy kabátot. Nem tudom, kié lehet, nem volt mellette senki. Belenyúlni nem szerettem volna. Remélem, megtalálja a gazdája!” – írta a posztban.
Ott hevert az Északi körúton, hozzáérni azért nem akart, de lefotóztaFotók: Nyíregyházán Hallottam!
A bejegyzést többen is megosztották. Reméljük, hogy a kabát hamarosan visszakerül a tulajdonosához – különösen, ha a jövő heti hűvös időjárás-előrejelzést nézzük!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre