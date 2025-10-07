október 7., kedd

Fergeteges hangulatban

2 órája

Kállai Kettős-fesztivál volt Nagykállóban (fotókkal)

#Dr Simon Miklós#Nagykállóban#Dr Balatoni Katalin#Kállai Kettős Rendezvényközpontnak

Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos Nagykállóban járt. Nagy sikert aratott a Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál.

Szon.hu
Kállai Kettős-fesztivál volt Nagykállóban (fotókkal)

– Tíz év után újra Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivált rendezhetnek Nagykállóban, köszönhetően a közelmúltban átadott Kállai Kettős Rendezvényközpontnak – írta a közösségi oldalán dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.

Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál
Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál: dr. Balatoni Katalin a megnyitón Fotó: Bakos Zsolt

Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál: jól járt, aki ott volt

A megnyitóünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos.

– A hangulat fergeteges volt, aki ellátogatott a remek rendezvényre, megerősítheti mindezt – mondta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki a Kállai Kettős Gyermek-és Ifjúsági Néptáncfesztivál forgatagában jól érezte magát a nemrég átadott Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpontban.

Kállai Kettős-fesztivál Nagykállóban

Fotók: Bakos Zsolt

 

 

