Kállai Kettős-fesztivál volt Nagykállóban (fotókkal)
Dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos Nagykállóban járt. Nagy sikert aratott a Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál.
– Tíz év után újra Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivált rendezhetnek Nagykállóban, köszönhetően a közelmúltban átadott Kállai Kettős Rendezvényközpontnak – írta a közösségi oldalán dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő.
Kállai Kettős Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztivál: jól járt, aki ott volt
A megnyitóünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos.
– A hangulat fergeteges volt, aki ellátogatott a remek rendezvényre, megerősítheti mindezt – mondta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, aki a Kállai Kettős Gyermek-és Ifjúsági Néptáncfesztivál forgatagában jól érezte magát a nemrég átadott Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpontban.
Kállai Kettős-fesztivál NagykállóbanFotók: Bakos Zsolt
