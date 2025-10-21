október 21., kedd

Gesztus az időseknek

1 órája

Kálmánháza ünnepelte a szépkorú lakosait (fotókkal)

Szon.hu
Kálmánháza ünnepelte a szépkorú lakosait (fotókkal)

Fotó: VooJ

Ezekben a napokban is javában tartanak vármegyeszerte az idősek napi programok, összejövetelek. Kálmánháza is ünnepségre várta a tapasztalt lakosait.

Kálmánháza idősek napja
Kálmánháza: terített asztal várta az időseket Fotó: VooJ

Kálmánháza: törődnek a szépkorúakkal

„Kálmánházán is összejöttek a szépkorúak, idősek napja alkalmából. Az önkormányzat színvonalas műsorral köszöntötte a település legtapasztaltabb lakóit. Ahogy Platón, az egyik legnagyobb görög filozófus mondta: Tisztelje mindenki mind szóval, mind tettel a nála idősebbet!” - írta dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki vendége volt Kálmánháza tradicionális rendezvényének, amely jó hangulatban telt. 

Idősek napja Kálmánházán

Fotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

 

 

