Gesztus az időseknek
1 órája
Kálmánháza ünnepelte a szépkorú lakosait (fotókkal)
Fotó: VooJ
Ezekben a napokban is javában tartanak vármegyeszerte az idősek napi programok, összejövetelek. Kálmánháza is ünnepségre várta a tapasztalt lakosait.
Kálmánháza: törődnek a szépkorúakkal
„Kálmánházán is összejöttek a szépkorúak, idősek napja alkalmából. Az önkormányzat színvonalas műsorral köszöntötte a település legtapasztaltabb lakóit. Ahogy Platón, az egyik legnagyobb görög filozófus mondta: Tisztelje mindenki mind szóval, mind tettel a nála idősebbet!” - írta dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki vendége volt Kálmánháza tradicionális rendezvényének, amely jó hangulatban telt.
Idősek napja KálmánházánFotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala
