Ablakból kamerázzák, ha rosszalkodsz Nyíregyházán?
Felvételen a gyors menet! Igencsak nagy vitát kavart egy poszt, amit még pénteken tett közzé egy férfi a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.
Kamerával kapták rajta, hogy nem a sajátján ült nyeregbe.
Viharfelhők gyülekeztek az égen, és a leírás szerint egy nyíregyházi lakos annyira megijedt a közelgő esőtől, hogy felpattant egy biciklire, és hazatekert. A baj csak az, hogy nem a sajátjára…
Kamerával vette fel
„Remélem, magadra ismersz, kedves újdonsült kerékpártulajdonos! Tegnap a Május 1. téren, gondolom az eső miatt, felszálltál a biciklimre. Remélem, észrevetted: nem a tiéd! Kérlek, tedd vissza — ma nem fog esni! Kék színű, kék kormányos, elöl-hátul kosaras Cherooki kerékpáromról van szó. Megjegyzem: látott a kamera az ablakomból! Feljelentést visszavonom, ha becsülettel visszahozod.”
A kommentek eleinte a szokásos mederben folytak: sokan viccelődtek az ilyen posztok értelmén.
„Gondolom, amikor hazaér, az lesz az első dolga, hogy elolvassa ezt a posztot” – írta valaki gúnyosan.
Ám a vita aztán a kamera miatt csapott át hevesebb hangvételbe.
„Szerintem ne nagyon hangoztasd a kamerádat, mert magánember nem figyelhet meg közterületet” – jegyezte meg egy hölgy.
„A ház bejárata magánterület” – ellenkezett egy másik hozzászóló.
„A kerítésen belül!” – pontosított végül egy férfi.
