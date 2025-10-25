Ablakból kamerázzák, ha rosszalkodsz Nyíregyházán?

Viharfelhők gyülekeztek az égen, és a leírás szerint egy nyíregyházi lakos annyira megijedt a közelgő esőtől, hogy felpattant egy biciklire, és hazatekert. A baj csak az, hogy nem a sajátjára…

Kamerával vette fel

„Remélem, magadra ismersz, kedves újdonsült kerékpártulajdonos! Tegnap a Május 1. téren, gondolom az eső miatt, felszálltál a biciklimre. Remélem, észrevetted: nem a tiéd! Kérlek, tedd vissza — ma nem fog esni! Kék színű, kék kormányos, elöl-hátul kosaras Cherooki kerékpáromról van szó. Megjegyzem: látott a kamera az ablakomból! Feljelentést visszavonom, ha becsülettel visszahozod.”

A kommentek eleinte a szokásos mederben folytak: sokan viccelődtek az ilyen posztok értelmén.

„Gondolom, amikor hazaér, az lesz az első dolga, hogy elolvassa ezt a posztot” – írta valaki gúnyosan.

Ám a vita aztán a kamera miatt csapott át hevesebb hangvételbe.

„Szerintem ne nagyon hangoztasd a kamerádat, mert magánember nem figyelhet meg közterületet” – jegyezte meg egy hölgy.

„A ház bejárata magánterület” – ellenkezett egy másik hozzászóló.

„A kerítésen belül!” – pontosított végül egy férfi.