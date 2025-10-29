Minden autós rémálma vált valóra Nyíregyházán!

„Valaki a mai nap folyamán, 2025.10.28-án, 7:00 és 8:50 között meghúzta a Virág utca 105–107. előtt parkoló autómat. Kérem, ha valaki látott valamit, jelezze felém! A sofőrnek, aki meghúzta az autómat: legalább annyi gerinced lehetett volna, hogy hagysz egy cetlit! Ez nem egy apró kár, amit egy polírozás megoldana. Szeretném ezt békés úton rendezni, kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot!” – írta a bejegyzés szerzője.

Kár keletkezett az autóban.

Forrás: Nyíregyházán Hallottam!

Kifizetik a kárt?

A hozzászólások között élénk vita alakult ki arról, kinek kellene állnia a javítás költségét.

„Ezt a kárt a kötelező biztosítás nem téríti, csak a CASCO – és azt is csak akkor, ha a kár összege meghaladja az önrészt! Kötelezőre a kár okozó fizetne, ha meglenne!” – írta egy kommentelő.

Más azonban nem értett egyet:

„Nem, ez nem így van! A kárt kifizetik, ha a rendőrség felderíti az okozót, és a két biztosító a kötelező alapján rendezi. Ha viszont az okozó nem kerül meg, a MABISZ fizet. Ha például bicikli okozza a kárt, azt nem térítik. Ha te húzod meg az autót tereptárggyal – kerítéssel, oszloppal, fával –, azt sem, csak a CASCO. Ezért is van a kötelező: hogy a vétlen ne szenvedjen kárt más, kötelezővel rendelkező gépjármű miatt!”