Mai évfordulók
31 perce

Micsoda? Már karácsonyi dekorációkat kap Nyíregyháza? 🎄(videóval)

Mintha minden évben előbb jönne az ünnepi hangulat.

Szon.hu
Karácsony Nyíregyházán!

Fotó: Bozsó Katalin

Sokaknak úgy tűnhet, hogy évről évre egyre korábban kezdődik a karácsonyi szezon – és most sem kellett sokat várni: Nyíregyházán már megjelentek az első karácsonyi díszek és fényfüzérek.

Fotó: Bozsó Katalin

Máris karácsony?

A város központjában a napokban kezdték el felszerelni az ünnepi dekorációkat, és a munkálatokról már videó is készült. A látvány egyszerre kelt meglepetést és nosztalgiát: a még alig lehullott őszi levelek között már ott csillognak a karácsonyi fények.

„Minden évben előbb?” – csak úgy tűnik

Sokan érzik úgy, hogy a karácsonyi készülődés évről évre hamarabb kezdődik, ám a valóság az, hogy a városok jellemzően minden évben október közepén–végén kezdik el a díszítést.
Ez azért van, mert a fényfüzérek felszerelése időigényes munka, és a cél, hogy advent első vasárnapjára minden ragyogjon.

 

